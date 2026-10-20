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Mekke İttifakı anlaşması TBMM'ye sunuldu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke İttifakı anlaşması TBMM'ye sunuldu!

Mekke İttifakı anlaşmasına dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

MEKKE İTTİFAKI ANLAŞMASI TBMM'YE SUNULDU!

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

MSB’den Mekke İttifakı mesajıMSB’den Mekke İttifakı mesajı MSB'DEN MEKKE İTTİFAKI MESAJI
Özelden Mekke Savunma İttifakı çıkışıÖzelden Mekke Savunma İttifakı çıkışı ÖZEL'DEN MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI ÇIKIŞI

#Mekke İttifakı #TBMM
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