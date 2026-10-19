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Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen "Doku Ticareti" operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı. Soruşturmada, kadınların yumurta hücrelerinin yasa dışı ticaretinin yapıldığı ve donörlerin fiziksel özelliklerine göre kataloglanarak alıcılara sunulduğu ortaya çıktı. Donör kadınların kan grupları, ten, saç ve göz renkleri ile fotoğraflarının kayıt altına alınarak potansiyel alıcılara gönderildiği saptandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kadınların yumurta hücrelerinin yasa dışı ticaretine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, kadınların fiziksel özelliklerine göre kataloglandığı ve yumurta hücrelerinin potansiyel alıcılara belirlenen fiyat tarifeleri üzerinden sunulduğu ortaya çıktı.

Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar - 1

TEKSTİL İŞÇİLİĞİNDEN ÖRGÜT LİDERLİĞİNE

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu belirlenen Hacer T.'nin, 2020 yılına kadar tekstil işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. Bir arkadaşı aracılığıyla donörlük yapmaya başlayan Hacer T.'nin, zaman içerisinde sistemin işleyişini öğrendiği ve haksız kazanç elde etmek amacıyla yeni donör kadınlar bularak organizasyona dahil ettiği belirlendi.

Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar - 2

RENKLİ GÖZ VE SARI SAÇ ŞARTI!

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, son altı yılda donörlükle başlayan sürecin sonunda örgütün lideri olan Hacer T.'nin dijital incelemelerinde bazı kataloglar olduğu ortaya çıkartıldı. Bu kataloglarda donör olarak yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler kayıt altına alınarak potansiyel alıcılarla paylaşıldı. Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterlerinin dışında kadınlardan yumurta almadıkları tespit edildi.

Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar - 3

KADINLARI KATALOGLAYIP ALICILARA SUNMUŞLAR

Son altı yılda yürütülen faaliyetlerin incelenmesi sonucunda, örgüt lideri olduğu belirtilen Hacer T.'nin dijital materyallerinde donör kadınlara ait kataloglar bulundu.

Söz konusu kataloglarda, yumurta hücresi alınan kadınların kişisel bilgileri ve fiziksel özelliklerinin kayıt altına alındığı, bu bilgilerin potansiyel alıcılarla paylaşıldığı belirlendi.

Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar - 4

TEN, SAÇ VE GÖZ RENGİNE GÖRE DONÖR

Biyolojik olarak annenin doğuran değil yumurta hücresi kullanılan kişi olması sebebiyle örgütün, yumurta sahibi olan kadınların kişisel bilgilerini pazarlamak üzere edindikleri ve potansiyel alıcılarla paylaştıkları ortaya çıkartıldı.

FOTOĞRAFLARINI DA PAYLAŞIP FİYAT TARİFESİ OLUŞTURMUŞLAR

Örgütün, donör kadınların fotoğraflarını da kişisel ve fiziksel özellikleriyle birlikte potansiyel alıcılara mesaj yoluyla gönderdiği saptandı.

Alıcıların talep ettiği özelliklere göre farklı fiyat tarifeleri oluşturulduğu ortaya çıktı. Böylece kadınların yumurta hücrelerinin yanı sıra kişisel ve fiziksel özelliklerinin de ticari organizasyonun bir parçası hâline getirildiği belirlendi.

Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar - 5

EN AZ 2 MİLYON EUROLUK HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında, Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'ın Batum kentine giden donör kadınlarla bağlantılı işlemlerden toplamda en az 2 milyon euro haksız kazanç elde edildiği ifade edildi.

ARALARINDA DOKTORLAR DA VAR! 41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

"Doku Ticareti" operasyonu kapsamında 34 donör kadın, üç doktor ve dört organizatör olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Kıbrıs'ta kliniği bulunan Hayat İ. isimli doktorun da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.

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