Renkli göz ve sarı saç şartı! Yumurta hücresi ticaretinde ortaya çıkan skandal kataloglar
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen "Doku Ticareti" operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı. Soruşturmada, kadınların yumurta hücrelerinin yasa dışı ticaretinin yapıldığı ve donörlerin fiziksel özelliklerine göre kataloglanarak alıcılara sunulduğu ortaya çıktı. Donör kadınların kan grupları, ten, saç ve göz renkleri ile fotoğraflarının kayıt altına alınarak potansiyel alıcılara gönderildiği saptandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kadınların yumurta hücrelerinin yasa dışı ticaretine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, kadınların fiziksel özelliklerine göre kataloglandığı ve yumurta hücrelerinin potansiyel alıcılara belirlenen fiyat tarifeleri üzerinden sunulduğu ortaya çıktı.
TEKSTİL İŞÇİLİĞİNDEN ÖRGÜT LİDERLİĞİNE
Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu belirlenen Hacer T.'nin, 2020 yılına kadar tekstil işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. Bir arkadaşı aracılığıyla donörlük yapmaya başlayan Hacer T.'nin, zaman içerisinde sistemin işleyişini öğrendiği ve haksız kazanç elde etmek amacıyla yeni donör kadınlar bularak organizasyona dahil ettiği belirlendi.
RENKLİ GÖZ VE SARI SAÇ ŞARTI!
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, son altı yılda donörlükle başlayan sürecin sonunda örgütün lideri olan Hacer T.'nin dijital incelemelerinde bazı kataloglar olduğu ortaya çıkartıldı. Bu kataloglarda donör olarak yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler kayıt altına alınarak potansiyel alıcılarla paylaşıldı. Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterlerinin dışında kadınlardan yumurta almadıkları tespit edildi.