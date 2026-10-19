TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner | Fotoğraf: AA

MEHMET YİĞİNER KİMDİR?

İşte TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in hayatı ve kariyeri

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, 1965 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Büğdüz köyünde doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra baba mesleği olan şoförlüğü devralan Yiğiner, uzun yıllar taksi, minibüs, kamyon ve otobüs şoförlüğü yaptı. Böylece taşımacılık sektörünün farklı alanlarında mesleki tecrübe kazandı.

Gençlik yıllarında spora da ilgi duyan Mehmet Yiğiner, bir süre boks, yaklaşık 8 yıl boyunca ise güreşle ilgilendi.

Yiğiner'in esnaf teşkilatındaki görev hayatı, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Burada 3 yıl yöneticilik ve 10 yıl başkanlık görevinde bulundu.

2001 yılında Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yiğiner, 2005 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda ANKESOB Başkanlığı görevine seçildi. Bir dönem Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.

2008 yılında gerçekleştirilen Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Yiğiner, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda üyelerin desteğiyle yeniden başkan seçilerek görevini sürdürdü.

Mehmet Yiğiner, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurullarında üyelerin güvenini alarak ANKESOB Başkanlığı görevine yeniden seçildi.