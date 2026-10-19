Başkan Erdoğan TESK Genel Başkanı Yiğiner'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Erdoğan'ın Yiğiner'i kabulüne ilişkin kareler paylaşıldı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
MEHMET YİĞİNER KİMDİR?
İşte TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in hayatı ve kariyeri
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, 1965 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Büğdüz köyünde doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra baba mesleği olan şoförlüğü devralan Yiğiner, uzun yıllar taksi, minibüs, kamyon ve otobüs şoförlüğü yaptı. Böylece taşımacılık sektörünün farklı alanlarında mesleki tecrübe kazandı.
Gençlik yıllarında spora da ilgi duyan Mehmet Yiğiner, bir süre boks, yaklaşık 8 yıl boyunca ise güreşle ilgilendi.
Yiğiner'in esnaf teşkilatındaki görev hayatı, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Burada 3 yıl yöneticilik ve 10 yıl başkanlık görevinde bulundu.
2001 yılında Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yiğiner, 2005 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda ANKESOB Başkanlığı görevine seçildi. Bir dönem Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.
2008 yılında gerçekleştirilen Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Yiğiner, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda üyelerin desteğiyle yeniden başkan seçilerek görevini sürdürdü.
Mehmet Yiğiner, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurullarında üyelerin güvenini alarak ANKESOB Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
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Mehmet Yiğiner'in Ankaragücü başkanlığı
Mehmet Yiğiner, 13 Ocak 2013 tarihinde MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı görevine seçildi. Başkanlığı döneminde kulübün önemli sportif başarılara imza atmasına öncülük eden Yiğiner döneminde Ankaragücü, üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükseldi.
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Yiğiner, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen kongrede aday olmayarak başkanlık görevini devretti.
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Mehmet Yiğiner'in TŞOF görevleri
2018 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Olağan Genel Kurullarında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yiğiner, aynı zamanda TŞOF Genel Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
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4 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunda, genel kurul delegelerinin teveccüh ve destekleriyle TŞOF Genel Başkanlığı görevine seçildi.
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9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen TŞOF Olağan Genel Kuruluna tek aday olarak giren Yiğiner, delegelerin güvenini yeniden kazanarak TŞOF Genel Başkanlığı görevine tekrar seçildi.
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Mehmet Yiğiner TESK Genel Başkanı oldu
30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulunda Mehmet Yiğiner, delegelerin güçlü desteği ve teveccühüyle tek aday olarak TESK Genel Başkanlığı görevine seçildi.
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Esnaf ve sanatkârlar teşkilatının farklı kademelerinde uzun yıllar görev yapan Mehmet Yiğiner, mesleğin içinden gelen tecrübesi ve oda, birlik ile federasyon başkanlıklarında edindiği bilgi ve birikimin ardından, delegelerin güçlü desteği ve teveccühüyle tek aday olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçilerek teşkilatın en üst düzey sorumluluğunu üstlendi.
Mehmet Yiğiner evli ve dört çocuk babasıdır.