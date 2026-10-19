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MGM uyardı! Yeni haftada çifte alarm: Önce 60 km’lik fırtına sonra ardından sağanak dalgası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MGM uyardı! Yeni haftada çifte alarm: Önce 60 km’lik fırtına sonra ardından sağanak dalgası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz ile Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Batıdan gelen yeni yağış dalgası ise kapıda. İşte il il beklenen haftalık tahminler ve merak edilen tüm detaylar.

Sonbaharın serin yüzünü iyiden iyiye hissettirdiği günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-25 Ekim haftasını kapsayan kritik hava tahmin raporunu yayımladı. Yeni haftada yurdun bir ucunda fırtına ve çatı uçurabilecek kuvvette rüzgar etkili olurken diğer ucunda gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştıracak. Hafta ortasında iç kesimlerde pus ve sis etkisini artırırken, hafta sonuna doğru batı sınırımızdan yepyeni bir yağış dalgası giriş yapacak.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Milyonların gözü kulağı İstanbul havasında. Megakentte haftanın ilk yarısı parçalı ve az bulutlu geçecek; termometreler gündüz 18-20 derece bandında seyredecek. Gece sıcaklıklarının 11-12 derecelere kadar gerilemesiyle birlikte sabah işe gidiş saatlerinde belirgin bir sonbahar serinliği yaşanacak.

(AA)(AA)

Asıl hareketlilik ise cuma günü başlıyor. Hafta sonuna yaklaşırken Trakya üzerinden Marmara'ya sokulacak yağışlı hava dalgası, cuma gününden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak ihtimalini kuvvetlendirecek. Hafta sonu dışarıda plan yapacak İstanbulluların güncel radar görüntülerini takip etmesinde fayda var.

(MGM)(MGM)

BATI KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI: RÜZGAR HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Güneybatı ve batı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar, günlük yaşamda çeşitli aksaklıklara yol açabilir. Ulaşımda yaşanabilecek gecikmelerin yanı sıra çatı uçması ve soba ya da doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

(AA)(AA)

İZMİR VE HATAY ÇEVRELERİNDE YAĞIŞ İHTİMALİ

Ege ve Akdeniz bölgelerinin genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesinde İzmir'in kuzey çevreleri ile Hatay çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Bu bölgelerde yaşayanların, özellikle yağış beklenen saatlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda bulunmamak ve su birikintilerinin oluşabileceği güzergahlarda dikkatli hareket etmek önem taşıyor.

(AA)(AA)

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ BEKLENİYOR

Yeni haftada yağış ihtimalinin öne çıktığı bölgelerden biri Doğu Karadeniz olacak. Bölgenin özellikle kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ardahan çevresinde de benzer hava koşullarının görülmesi tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında bulutluluğun artması ve yer yer yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken bölgenin tamamında aynı hava koşullarının etkili olmayabileceği belirtiliyor.

(MGM)(MGM)

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Meteorolojik analizlere göre, hafta başında mevsim normallerinin altında kalan hava sıcaklıkları salı gününden itibaren güney ve batı kıyılardan başlayarak kademeli şekilde artışa geçecek. Hafta ortasında Akdeniz ve Güneydoğu'da 28-30 dereceler test edilirken, iç ve doğu bölgelerde gece pus ve ayaz etkisini sürdürmeye devam edecek.

(A Haber)(A Haber)

19 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İL
Bursa
☁️
19°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Çanakkale
☁️
20°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
İstanbul
☁️
18°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Kırklareli
☁️
20°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu

(A Haber)(A Haber)

EGE

İL
Afyonkarahisar
🌤️
15°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Denizli
🌤️
18°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
İzmir
🌤️
22°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Muğla
🌤️
19°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu

(A Haber)(A Haber)

AKDENİZ

İL
Adana
🌦️
25°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey ve güneydoğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
İL
Antalya
🌤️
25°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Burdur
🌤️
18°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Hatay
🌧️
23°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

(A Haber)(A Haber)

İÇ ANADOLU

İL
Ankara
🌤️
14°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Eskişehir
🌤️
15°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Konya
🌤️
15°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Nevşehir
🌤️
15°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu

(A Haber)(A Haber)

BATI KARADENİZ

İL
Bolu
☁️
16°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Kastamonu
☁️
16°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Sinop
☁️
21°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Zonguldak
☁️
18°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu

Önemli uyarı: Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunmalı.

(A Haber)(A Haber)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya
☁️
19°C
Sıcaklık\
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Rize
🌦️
21°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak yağış
İL
Samsun
☁️
20°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Trabzon
🌦️
20°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak yağış

(A Haber)(A Haber)

DOĞU ANADOLU

İL
Erzurum
☁️
18°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Kars
☁️
18°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Malatya
☁️
19°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu
İL
Van
☁️
18°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu

(A Haber)(A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İL
Diyarbakır
🌤️
24°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Gaziantep
🌤️
22°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Mardin
🌤️
22°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
İL
Şanlıurfa
🌤️
24°C
Sıcaklık
HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu

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