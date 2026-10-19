(MGM) BATI KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI: RÜZGAR HIZI 60 KM'Yİ BULACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Güneybatı ve batı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar, günlük yaşamda çeşitli aksaklıklara yol açabilir. Ulaşımda yaşanabilecek gecikmelerin yanı sıra çatı uçması ve soba ya da doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

(AA) İZMİR VE HATAY ÇEVRELERİNDE YAĞIŞ İHTİMALİ Ege ve Akdeniz bölgelerinin genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesinde İzmir'in kuzey çevreleri ile Hatay çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların, özellikle yağış beklenen saatlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda bulunmamak ve su birikintilerinin oluşabileceği güzergahlarda dikkatli hareket etmek önem taşıyor.