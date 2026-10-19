MGM uyardı! Yeni haftada çifte alarm: Önce 60 km’lik fırtına sonra ardından sağanak dalgası
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz ile Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Batıdan gelen yeni yağış dalgası ise kapıda. İşte il il beklenen haftalık tahminler ve merak edilen tüm detaylar.
Sonbaharın serin yüzünü iyiden iyiye hissettirdiği günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-25 Ekim haftasını kapsayan kritik hava tahmin raporunu yayımladı. Yeni haftada yurdun bir ucunda fırtına ve çatı uçurabilecek kuvvette rüzgar etkili olurken diğer ucunda gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştıracak. Hafta ortasında iç kesimlerde pus ve sis etkisini artırırken, hafta sonuna doğru batı sınırımızdan yepyeni bir yağış dalgası giriş yapacak.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Milyonların gözü kulağı İstanbul havasında. Megakentte haftanın ilk yarısı parçalı ve az bulutlu geçecek; termometreler gündüz 18-20 derece bandında seyredecek. Gece sıcaklıklarının 11-12 derecelere kadar gerilemesiyle birlikte sabah işe gidiş saatlerinde belirgin bir sonbahar serinliği yaşanacak.
Asıl hareketlilik ise cuma günü başlıyor. Hafta sonuna yaklaşırken Trakya üzerinden Marmara'ya sokulacak yağışlı hava dalgası, cuma gününden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak ihtimalini kuvvetlendirecek. Hafta sonu dışarıda plan yapacak İstanbulluların güncel radar görüntülerini takip etmesinde fayda var.