Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milyonlarca abonenin merakla beklediği elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ekim ve kasım aylarında herhangi bir fiyat artışı planlanmadığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE ZAM YOK Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yönelik planlamaya ilişkin, "Şu anda planladığımız fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için Ekim ve Kasım ayında böyle düzenleme planımız yok." ifadelerini kullandı.

Devletin vatandaşlara sağladığı enerji desteğine dikkat çeken Bayraktar, Avrupa pazarında bin dolar seviyesinde bulunan doğal gazın Türkiye'de sübvanse edilerek 220 dolara sunulduğunu ve sübvansiyon oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirtti.

Kış ayları öncesinde arz güvenliğine yönelik tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Bayraktar, "Şu anda depolarımız dolu şekilde kışa giriyoruz, her zaman olduğu gibi. Hatta bu sene çok öncesinden, Temmuz ayı itibariyle bizim doğalgaz depolarımız yüzde 100 doluluktaydı. Her türlü tedbirimizi alıyoruz." dedi.

OSMAN GAZİ ÜRETİMİ İKİYE KATLAYACAK Karadeniz'deki doğal gaz üretiminde önemli rol üstlenecek Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ilişkin bilgi veren Bayraktar, platformda gazın deniz üzerinde işleneceğini belirtti. Bayraktar, "Filyos'ta gazı karaya getirerek karada işleme faaliyetlerini yapmıştık. Şimdi artık işlemeyi yerinde, denizin üzerinde yapacağız. Bu tesiste gazı işleyeceğiz. Ondan sonra tekrar deniz tabanından borularla 170 kilometre mesafedeki Filyos'a basacağız, oradan da evlerimize, iş yerlerimize bu gazı getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Osman Gazi platformunun üç futbol sahası büyüklüğünde ve 40 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olduğunu hatırlatan Bayraktar, tesisin günlük doğal gaz üretimini 20 milyon metreküpe çıkaracağını bildirdi. Platformun 2027 itibarıyla günlük 10 milyon dolar, yıllık ise 3 milyar 500 milyon ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında ekonomik katma değer sağlamasının beklendiğini belirtti.

KARADENİZ'DE YENİ ROTA: 6 BİN METRE DERİNLİKTE PETROL SONDAJI

Osman Gazi platformunun ikizinin inşasının sürdüğünü belirten Bayraktar, ikinci platformun 2028 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye ulaşmasıyla Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretiminin 45 milyon metreküpe çıkacağını açıkladı.

Arama faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Şu anda beşinci gemimiz, Karadeniz'de Akçabeyli kuyusunun sondajını yapıyor. Akçabeyli, Batı Karadeniz'de. Bu sefer petrol emareli kuyu sondajı yapıyoruz. Akçabeyli'de çok daha derin sondaj yapmayı planlıyoruz. Su yüzeyinden itibaren 6 bin metrelere ulaşabilecek sondajı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GABAR'DA 100 BİN VARİL POTANSİYELİ: YENİ PETROL MÜJDESİ BEKLENİYOR

Karadaki petrol üretimine ilişkin bilgi veren Bayraktar, Gabar'daki günlük üretimin 84 bin varil seviyesine ulaştığını bildirdi. Bölgedeki sismik verilerin olumlu olduğunu belirten Bayraktar, "Şu anda Gabar'ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar'dan inşallah milletimize yeni müjde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Adıyaman sahasında 10 bin varilin altına düşen günlük üretimi yeni keşif çalışmalarıyla 15 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini de belirtti.

KERKÜK, LİBYA VE SOMALİ'DE STRATEJİK ORTAKLIK: HEDEF 1 MİLYON VARİL

Türkiye Petrolleri'nin küresel bir enerji aktörüne dönüştüğünü belirten Bayraktar, Irak'ın Kerkük sahalarında yüzde 15 ortaklık sağlandığını açıkladı. Bölgedeki rezerv potansiyeline ilişkin Bayraktar, "Orada 3 milyar varil rezerv olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz." dedi.

2027 yılından itibaren bu sahadan önemli kazanımlar elde edilmesinin beklendiğini belirten Bayraktar, Libya'da iki saha alındığını, Somali'de ikinci sondajın planlanabileceğini ve Pakistan'a sismik araştırma gemisi gönderileceğini ifade etti. Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) nihai hedefinin 1 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu bildirdi.

AKKUYU'DA TARİHİ EŞİK: İLK KEZ NÜKLEER YAKIT YÜKLENECEK

Türkiye'nin yarım asırlık nükleer enerji hedefi açısından önem taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci reaktöre yönelik test sürecinde kritik aşamaya geçildiğini belirten Bayraktar, 1.090 ayrı testin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bayraktar, "Daha önce yakıt yükleme olmamıştı, Türkiye'de ilk kez olacak bu. Hedefimiz bu yıl bitmeden yakıt yükleyerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin çalışmaya başlaması." ifadelerini kullandı. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan yeni nükleer santraller için de Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile temasların sürdüğünü belirtti.

2040 VİZYONU: 20 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ENERJİ DESTEK LİMİTLERİ

Kasım ayında açıklanması planlanan yeni enerji yol haritasının merkezinde elektrifikasyonun yer alacağını bildiren Bayraktar, 2040 yılına kadar Türkiye yollarında 17 milyon ile 20 milyon arasında elektrikli ve hibrit araç bulunmasını hedeflediklerini söyledi.

Elektrik tüketimi yüksek abonelere yönelik desteklerin sınırlandırılmasına ilişkin uygulamaya da değinen Bayraktar, 2025 yılında 5.000 kilovatsaat olarak uygulanan elektrik desteği sınırının 2026'da 4.000 kilovatsaate düşürüldüğünü belirtti. Bayraktar, 2027 yılında ise söz konusu sınırın daha da aşağı çekilmesinin planlandığını açıkladı.