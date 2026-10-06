Fon krizinin ardından başlatılan soruşturma derinleşerek sürüyor. Borsa İstanbul'un şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunduğu ancak SPK’nın bu uyarıları dikkate almadığı iddiası dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, tutuklananların sayısı ise 85'e çıktı. Savcılık, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Bakanlık, istenen soruşturma izni için Teftiş Kurulunu görevlendirdi.



SPK UYARILAR KARŞISINDA NE YAPTI?



Başsavcılık yazısında, SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.



Borsa İstanbul tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda, şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın bunu dikkate almadığı iddiası ise dikkat çekti.



İddiayı bugün köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Borsa İstanbul tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda, şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın bunu dikkate almadığı ifade ediliyor. Bırakın 130 defa uyarılmayı, 1 defa uyarılsa dahi hemen harekete geçilmesi gerekiyor. Eğer 130 kez uyarıldıysa bu, yangın bacayı sardı demektir. Borsa İstanbul 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi?" sorularını gündeme getirdi.



TERA YATIRIM'A SPK ONAYI NASIL VERİLDİ?



Yazısının devamında Tera Yatırım'ın borsaya açılma sürecini de mercek altına alan Abdulkadir Selvi, "Tera Yatırım borsaya açılmak isteyince SPK üyeleri Mutalip Ünal ve Ali Akay, fonun yapısının zayıf olduğu ve borsaya açılmaya müsait olmadığı yönünde görüş bildiriyorlar. İmza atmıyorlar. Sonuç ne oluyor? Mutalip Ünal ve Ali Akay 30 Ekim 2022 tarihinde görevden alınıyorlar. Peki, Tera ne zaman borsaya açılıyor? 2 ay sonra, yani 2022 yılının aralık ayında borsaya açılıyor. Hem de ne açılma... Sanki okyanusa açılmış gibi yüzdükçe yüzüyor, büyüdükçe büyüyor, öyle bir hale geliyor ki Koçları, Sabancıları bile geçiyor. Sonuç? Türkiye'nin başına 20 milyar dolara mal olan bir soyguna imza atıyorlar." ifadelerine yer verdi.