Borsa İstanbul’da fon ve manipülasyon soruşturması! Ünlü patronlara ve fon yöneticilerine adli tedbir: İşte isim listesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul’da fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında kritik bir aşamaya daha gelindi. Şirket hisselerinde defter değerinin 100 katına varan yapay artışlarla haksız kazanç sağlandığı tespit edilirken aralarında tanınmış iş insanları, portföy yöneticileri ve borsa aktörlerinin de bulunduğu şüphelilerin taşınmaz devirleri, gayrimenkul satışları ve yüksek tutarlı bankacılık işlemleri başsavcılığın iznine bağlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasası'nda organize manipülatif eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin hisselerinde piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına ulaşan anormal ve yapay fiyat artışlarının oluşturulduğu tespit edildi.
Savcılık tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden organize edildiği, yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin kasıtlı olarak artırıldığı ve milyarlarca liralık haksız menfaat ile suç geliri elde edildiği belirtildi. Süreçte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı tarafından daha önce 131 yatırım fonunun TEFAS işlemlerine kapatılmasına karar verilmişti.
PİYASAYI SARSAN LİSTE: ÜNLÜ İŞ İNSANLARI VE YÖNETİCİLER HAKKINDA TEDBİR
Genişletilerek sürdürülen soruşturma kapsamında, finans ve iş dünyasından çok sayıda isim ile bağlantılı şirketleri hakkında kapsamlı mali kısıtlama kararları alındı.
Dosyada, Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'nın sahibi olduğu belirtilen Nihat Kırmızı, Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ile İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli tedbir uygulandı.
Öte yandan, daha önce haklarında tedbir kararı verilen Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın, gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödemelerin ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı öğrenildi.
MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİNE KARŞI ÖNLEM: İŞLEMLER İZNE BAĞLANDI
Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına el konuldu mu?" sorusuna ilişkin ayrıntılar da savcılık kararıyla netlik kazandı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına yönelik genel bir el koyma veya müsadere işlemi uygulanmazken suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal kaçırma girişimlerini önlemek amacıyla kapsamlı kısıtlamalar devreye alındı.
Bu doğrultuda, şüphelilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Şüphelilerin taşınmaz, gemi ve hava aracı alım satımları, devir işlemleri, ipotek tesisleri ile yüksek tutarlı EFT ve havale gibi mal varlığını azaltabilecek tasarrufları, Başsavcılığın görüşüne ve yazılı iznine bağlandı.
Ayrıca finans kuruluşlarına, şüpheli ve olağan dışı para hareketlerini anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirmeleri yönünde talimat verildi.
MAAŞ VE FATURA ÖDEMELERİNE İSTİSNA: GÜNLÜK YAŞAM ETKİLENMEYECEK
Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken mağduriyet yaşanmaması amacıyla şüphelilerin günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak tanıyan istisnalara da yer verildi.
Kararın kapsamına ilişkin bilgi veren yetkililer, "Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemler kısıtlamalardan etkilenmeyecek ve engellenmeyecektir." ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLADI: 109 ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ TEDBİRLER SÜRÜYOR
Soruşturmanın seyrine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
TEDBİR KARARI DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARINA TEBLİĞ EDİLDİ
Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan tedbir yazısının; şüpheliler, bu kişilerin yönetiminde bulunduğu şirketler ve birinci derece yakınlarını kapsadığı belirtildi.
Resmî kararın Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile denizcilik ve sivil havacılıktan sorumlu genel müdürlüklere tebliğ edildiği bildirildi.
Sabah.com.tr'den Mustafa Sait Özkan'ın haberinde yer alan isim listesi şöyle:
- ABDULLAH ERCAN
- AHMET SELİM BAYCIN
- ALİ ACAR
- ALİ BAKAÇ
- ALİ GÖL
- ALİ SERHAT TÜZÜN
- ALİ YILDIZ
- ALİ YÖNEY
- ALİM BİLEN
- ALPER TUNĞA SAGU BURAK
- AYŞE GÖKDEMİR
- AYŞEGÜL KAYA
- BARIŞ ENİŞ
- BİLAL ÇALIŞKAN
- BURAK SEVİNDİK
- BURHAN TUNÇ ÖZKAN
- BÜLENT UYGUN
- CANER ALTAÇLI
- CANER BİNGÖL
- CEM GÜRKAN ALPAY
- CENGİZ AVCI
- ÇAĞLAYAN YAĞCI
- EBRU AVCI
-
EGEMEN SÖNMEZ
-
ELİF ÖZÜŞ
-
EMİR MÜNİR SARPYENER
-
EMRE TEZMEN
-
EMRULLAH ERCAN
-
EMRULLAH FURKAN GÜN
-
ENDER ÖLMEZ
-
ENES CAN DEMİR
-
ENVER GEÇGEL
-
ERCAN ÇÖMEZ
-
ERDİN ÖZEL
-
EROL DEMİRBAŞ
-
ETHEM UMUT BEYTORUN
-
EVREN UÇAR
-
FERİDUN GEÇGEL
-
FIRAT KERİM ERSOY
-
FURKAN BEZEKLİOĞLU
-
FURKAN ÇETİNKAYA
-
FURKAN TALAY
-
GÖKHAN KOÇYİĞİT
-
GÜL AYŞE ÇOLAK
-
GÜRSEL AKÇA
-
HAKAN AHMET UZUN
-
HAKAN DIRAVACI
-
HAKAN ERDOĞAN
-
HAKAN YILDIZ
-
HAKKI ÖMER GÜRÜN
-
HALE ELPE
-
HASAN PEKER
-
HÜSEYİN EMRE GÜNER
-
İBRAHİM BEKCİ
-
İDRİS ÇAKIR
-
İHSAN ÇİMEN
-
İSMAİL BİCİK
-
İSMET ÖĞÜT
-
KAAN YILMAZ
-
KADER SARIGÜL
-
KAZİM KOCAPINAR
-
MAHMUT VURAL ERKOÇ
-
MECİT BATUHAN ALPMAN
-
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
-
MEHMET FATİH GÖKALP
-
MEHMET NURİ GÖKALP
-
MEHMET SELÇUK AKSOY
-
MEHMET ZİYA GÖKALP
-
MELİS SANDAL
-
MESUT ALTAN
-
MESUT YALIM
-
METEHAN ÜLGENER
-
MUHAMMED TALHA SAZAK
-
MUHAMMED YARIZ
-
MUSTAFA DEDİK
-
MÜCAHİT ACARALP
-
MÜCAHİT ACARALP
-
NEBİHE DOĞANLAR
-
NİHAT KIRMIZI
-
OGÜN DOĞAN
-
OĞUZ TEZMEN
-
OSMAN SUNGUR
-
ÖMER BEDİR ÇETİNEL
-
ÖMER ERYILMAZ
-
RIZA KANDEMİR
-
SAİT AYTAÇ
-
SALİH TUNCER MUTLUCAN
-
SELMA YÜKSEL
-
SERDAR TURHAN
-
SERKAN KARAKAŞ
-
SEVNUR CAN
-
SİBEL GÖKALP
-
SÜLEYMAN ARPASLAN
-
ŞADİ TÜRK
-
ŞEMSİHAN KARACA
-
ŞEYHMUS YEŞİLMEN
-
TAHİR FATİH MUTLU
-
TARKAN KIROĞLU
-
TARZAN TARIK SARVAN
-
TOLGA AYDİN
-
TOLGA DIRAMALIOL
-
TUBA KONUKSEVER UYSAL
-
TUNCER KÖKLÜ
-
TURGAY CEYLANİ
-
TÜRKER TEKTEN
-
YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT
-
YASİN ÇETİN
-
YAVUZ YAPRAK
-
ZÜLKÜF KOPUZ