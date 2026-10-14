Öte yandan, daha önce haklarında tedbir kararı verilen Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın, gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödemelerin ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı öğrenildi.

Dosyada, Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'nın sahibi olduğu belirtilen Nihat Kırmızı, Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ile İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli tedbir uygulandı.

Genişletilerek sürdürülen soruşturma kapsamında, finans ve iş dünyasından çok sayıda isim ile bağlantılı şirketleri hakkında kapsamlı mali kısıtlama kararları alındı.

Savcılık tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden organize edildiği, yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin kasıtlı olarak artırıldığı ve milyarlarca liralık haksız menfaat ile suç geliri elde edildiği belirtildi. Süreçte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı tarafından daha önce 131 yatırım fonunun TEFAS işlemlerine kapatılmasına karar verilmişti.

Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin hisselerinde piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına ulaşan anormal ve yapay fiyat artışlarının oluşturulduğu tespit edildi.

MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİNE KARŞI ÖNLEM: İŞLEMLER İZNE BAĞLANDI

Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına el konuldu mu?" sorusuna ilişkin ayrıntılar da savcılık kararıyla netlik kazandı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına yönelik genel bir el koyma veya müsadere işlemi uygulanmazken suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal kaçırma girişimlerini önlemek amacıyla kapsamlı kısıtlamalar devreye alındı.

Bu doğrultuda, şüphelilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Şüphelilerin taşınmaz, gemi ve hava aracı alım satımları, devir işlemleri, ipotek tesisleri ile yüksek tutarlı EFT ve havale gibi mal varlığını azaltabilecek tasarrufları, Başsavcılığın görüşüne ve yazılı iznine bağlandı.

Ayrıca finans kuruluşlarına, şüpheli ve olağan dışı para hareketlerini anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirmeleri yönünde talimat verildi.