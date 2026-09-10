Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, 11 Eylül'den itibaren borsada işlem gören şirket sermayelerindeki pay sahipliği bildirim yükümlülük sınırı yüzde 3 olarak uygulanacak. Böylece, mülkiyet yapısındaki değişimlerin kamuoyuna daha erken ve şeffaf şekilde duyurulması amaçlanıyor. MKK ise doğrudan yüzde 3 ve üzeri paya sahip kişiler ile serbest fonlar dahil dolaylı yoldan yüzde 10 ve üzeri payı bulunan gerçek ve tüzel kişi tablolarını anlık güncelleyecek.

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KAVRAMLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni kararla birlikte fiili dolaşımdaki pay kavramı doğrudan "halka açıklık oranını gösteren kavram" olarak tanımlandı. FDP oranı, MKK tarafından izlenebilen fiili dolaşımdaki pay adedinin MKK izlemesindeki toplam pay adedine bölünmesiyle hesaplanacak. SPK, piyasadaki likiditeyi ve gerçek halka açıklık oranını doğru yansıtmak amacıyla birçok pay grubunu FDP hesabının dışında bıraktı. Bunlar arasında kamu tüzel kişilikleri, şirket kurucuları ve konsolidasyona tabi ilişkili kuruluşların elindeki paylar, şirket sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortakların **payları**, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcısı gibi üst düzey yöneticilerin sahipliğindeki paylar, şirketlerin pay geri alım kararları kapsamında topladığı hisseler, hukuken kısıtlı, yasaklı, hacizli paylar ile mevzuat kapsamındaki özkaynak/kredi teminatları dışındaki teminatlı paylar, şirket sandık/vakıf payları ile yurt dışı piyasalarda işlem gören paylar bulunuyor.