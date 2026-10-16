SPK’dan piyasa manipülatörlerine demir yumruk! 15 kişi hakkında suç duyurusu, 11 isme işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Kurul, ayrıca 11 kişiye yönelik işlem yapma yasağı getirdi.
SPK'nın aldığı kararlar doğrultusunda, mevzuata aykırı işlemleri tespit edilen 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
11 KİŞİYE GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI
Kurul, piyasa bozucu eylemler kapsamında 11 kişi hakkında da borsalarda geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Bu kişiler, yasak süresince sermaye piyasalarında işlem yapamayacak.