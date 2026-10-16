2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücretleri yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.

ÖZEL KALEM, MAKAM ŞOFÖRLERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN PERSONELİ Bakanlıkların ve kamu kurumlarının kritik birimlerinde görev yapan personelin fazla mesai ücretleri ve çalışma sınırları da belirlendi. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan, makam şoförleri dâhil tüm personele ayda 90 saati aşmamak kaydıyla saat başına 21 lira 15 kuruş ödenecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförlere ise ayda 60 saati geçmemek üzere aynı tutarda ödeme yapılacak.

Bakanlıklardaki kurul başkanları, genel müdürler ve daha üst kademedeki yöneticiler, strateji geliştirme başkanları, valiler ile Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan general ve amiral rütbesindeki daire başkanları, rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele de fazla mesai ücreti ödenecek. Her bir makam için aylık toplam 450 saati aşmamak üzere uygulanacak düzenlemede, söz konusu personele ayda 90 saati geçmemek şartıyla saat başına 21 lira 15 kuruş verilecek.