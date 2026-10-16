Memurların 2027 yılı fazla mesai ve harcırah ücretleri belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Milyonlarca kamu görevlisini yakından ilgilendiren 2027 yılı fazla mesai ücretleri ve yurt içi harcırah tutarları belirlendi. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden derlenen verilere göre, devlet memurlarının saat başı fazla çalışma ücretleri yaklaşık yüzde 20 artırılarak 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa yükseltilecek. Düzenlemeyle birlikte bakanlık şoförlerinden yurt personeline, idari kadrolardan üst düzey yöneticilere kadar birçok gruptaki fazla mesai ödemeleri de artırılacak.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücretleri yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.
ÖZEL KALEM, MAKAM ŞOFÖRLERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN PERSONELİ
Bakanlıkların ve kamu kurumlarının kritik birimlerinde görev yapan personelin fazla mesai ücretleri ve çalışma sınırları da belirlendi. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan, makam şoförleri dâhil tüm personele ayda 90 saati aşmamak kaydıyla saat başına 21 lira 15 kuruş ödenecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförlere ise ayda 60 saati geçmemek üzere aynı tutarda ödeme yapılacak.
Bakanlıklardaki kurul başkanları, genel müdürler ve daha üst kademedeki yöneticiler, strateji geliştirme başkanları, valiler ile Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan general ve amiral rütbesindeki daire başkanları, rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele de fazla mesai ücreti ödenecek. Her bir makam için aylık toplam 450 saati aşmamak üzere uygulanacak düzenlemede, söz konusu personele ayda 90 saati geçmemek şartıyla saat başına 21 lira 15 kuruş verilecek.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversite yurtlarında görev yapan ve fazla çalışması karşılığında izin kullanamayan personele ise ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 19 lira 85 kuruş ek ücret ödenecek.
MEB İDARİ PERSONELİNE SAAT BAŞINA 33 LİRA 85 KURUŞ
Mesleki ve teknik eğitim alanında görev yapan personelin fazla mesai ücretleri de artırılacak. Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Millî Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal mesai bitiminin ardından fiilen gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında ödeme yapılacak. Bu kapsamda, ayda 100 saati aşmamak kaydıyla saat başına 33 lira 85 kuruş ödenecek.
YURT İÇİ HARCIRAHLAR VE GÜNDELİK TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Harcırah Kanunu kapsamında kamu görevlilerine ödenecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da 2027 yılı için yeniden belirlendi. Düzenlemeyle TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ödenecek günlük harcırah tutarı 925 liradan 1.260 liraya yükseltilecek.
Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, yüksek yargı organlarının başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri Başkanı, YÖK Başkanı ve Kamu Başdenetçisi için belirlenen günlük harcırah tutarı ise 900 liradan 1.230 liraya çıkarılacak.
Ek göstergesi 8 bin ve üzeri kadrolarda bulunan memurların günlük harcırahı 1.210 lira olacak. En alt kademede görev yapan devlet memurlarına ise günlük 1.160 lira harcırah ödenecek.