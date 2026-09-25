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Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 45'e yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 45'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugüne kadar toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruştuma kapsamında toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi.

Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 45 kişi tutuklandı.

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 45'e yükseldi - 1

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son olarak soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı tutuklandı.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Bülent UygunTera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Bülent Uygun

TUTUKLANANLAR:

Ad Soyad
Abdulkadir Özkan
Bülent Uygun
Nihat Kırmızı
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Berkan Gülen
Mehmet Erbey

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir ÖzkanTera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan

ADLİ KONTROL UYGULANAN İSİMLER

Halil İbrahim Ege
Büşra Alçelik
Gözde Hacıoğlu

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat KırmızıDoğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı

SORUŞTURMADA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 45'e yükseldi - 2

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin isimleri şöyle:

Abdulkadir Özkan, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkın, Emre Tezmen, Furkan Baki, İbrahim Bekçi, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkın, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan ve Uğur Akkafadır.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu ve Halil İbrahim Ege hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Gözaltında bulunan şüpheliler, Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Ayşe Seher Aydın, Burak Gökçe, Ecem Tuğçe Akçay, Enes Yazıcı, Erkan Kilimci, Ethem Umut Beytorun, Feryal Köker, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Hamza Kablan, Kadir Boy, Mehmet Ziya Gökalp, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Özdemir Ataseven, Özdemir Uçar, Selim Dağbaşı, Sezai Bekgöz ve Sibel Gökalp.

1 ŞÜPHELİ CEZA İNFAZ KURUMUNDA, 3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Şüphelilerden Erdem Bektaş'ın ceza infaz kurumunda bulunduğu; Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı'nın ise yurt dışında oldukları belirlendi.

11 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari durumda bulunan Enes Bulut, Enes Furkan Çetinkaya, Gökhan Parlak, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım, Tamer Akbal ve Yunus Emre Yıldırım'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri, fon ve sermaye piyasası işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı mal varlıkları yönünden incelemeler sürdürülmekte olup elde edilen yeni bilgi ve deliller doğrultusunda adli işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak devam ettiriliyor.

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