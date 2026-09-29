Fon piyasasında kritik hamle! DDK devrede: İnceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yatırım fonlarının işlemleri ve denetim faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetim çalışmalarını başlattı. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, sürecin mevzuata uygunluğun sağlanması ve gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan inceleme ve denetim çalışmalarıyla yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği mercek altına alındı.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA DDK DEVREDE

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla sürece ilişkin dikkat çeken mesaj verdi. Tanrıkulu, inceleme ve denetim çalışmaların başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."