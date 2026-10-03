Sermaye piyasalarının şeffaf, derin ve sağlıklı işleyişini sürdürmek amacıyla finansal araçları devreye alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarındaki son gelişmeleri dikkate alarak yatırımcılara yönelik önemli bir düzenlemeyi sürdürme kararı aldı. Kurul Karar Organı'nın daha önce duyurduğu tedbirin devam ettirilmesiyle, piyasa aktörleri ve yatırımcıların kredili işlemlerinde hareket alanı korunmuş oldu.

"30 EKİM 2026 SEANS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

SPK tarafından yapılan basın açıklamasında, kararın yasal dayanağı ve gerekçeleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 1'inci maddesi çerçevesinde, 6362 sayılı SPK'nin 128/1-(a) maddesine dayanarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; Kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı'nın 17/09/2026 tarih ve 57/1706 sayılı Kararı'nda öngörülen; kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.