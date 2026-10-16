FETÖ’nün fişleme listeleri deşifre oldu! 19 şüpheli yakalandı
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FETÖ/PDY soruşturmasında, geçmiş yıllardaki personel alımlarına ilişkin fişleme listelerinde yer aldığı ve ByLock tespitleri bulunduğu belirtilen 19 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin örgüt tarafından “yüksek aidiyet” koduyla değerlendirildiği öne sürüldü.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçmiş yıllardaki personel alımlarına ilişkin fişleme listeleri ve ByLock tespitleri bulunan 19 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin, örgüt tarafından "yüksek aidiyet" koduyla değerlendirildiği ileri sürüldü.
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