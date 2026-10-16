Şarj cihazları ve USB Tip-C kablolara çevreye duyarlı tasarım standardı
Şarj cihazları ve USB Tip-C kablolar için yeni standartlar belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları ve USB Tip-C kablolarda teknik parametreler, ürün bilgileri ve ortak şarj cihazı logosuna ilişkin kriterler belirlendi. Teknik tasarım zorunluluklarını içeren diğer hükümler 14 Aralık 2028'de yürürlüğe girecek.
Şarj cihazları ve USB Tip-C kablolara yönelik yeni standartlar belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, taşınabilir batarya şarj aletleri ve USB Tip-C kablolarının çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenledi.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Harici Güç Kaynakları, Kablosuz Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Pedleri, Genel Kullanım Amaçlı Taşınabilir Bataryalar İçin Batarya Şarj Cihazları ve USB Tip-C Kabloları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
ŞARJ CİHAZLARI VE USB TİP-C KABLOLARA YENİ STANDART
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan düzenlemeyle, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan tüketici elektroniği ürünlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve eko-tasarım kriterlerine uygun üretimin sağlanması amaçlanıyor.
Düzenleme şu ürün gruplarını kapsıyor:
- Harici güç kaynakları
- Kablosuz şarj cihazları
- Kablosuz şarj pedleri
- Genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryaları şarj eden cihazlar
- USB Tip-C kabloları
TEKNİK PARAMETRELER BELİRLENDİ
Yeni düzenlemeyle kapsamdaki ürünlerin teknik parametreleri ve ürün bilgi gereklilikleri belirlendi.
Ortak şarj cihazı logosunun kullanımına ilişkin standartlar da düzenleme kapsamına alındı.
Ürünlerin piyasa denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinde kullanılacak doğrulama yöntemleri de tebliğle tespit edildi.
AMAÇ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK
Düzenlemenin temel amaçlarından biri tüketici elektroniği ürünlerinin enerji verimliliğini artırmak.
Bunun yanında ürünlerın çevreye duyarlı tasarım kriterlerine uygun şekilde üretilmesi hedefleniyor.
Böylece piyasaya sunulan ürünlerin teknik özelliklerinden tüketiciye sunulan bilgilere kadar belirlenen kriterlere uyum sağlaması öngörülüyor.
HANGİ ÜRÜNLER KAPSAM DIŞINDA?
Tebliğ bazı ürün gruplarını kapsam dışında bırakıyor.
Buna göre;
- Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
- Acil durum aydınlatmaları ve düşük ışık akısı kontrol donanımları
- Yalnızca tıbbi cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanan harici güç kaynakları
- Otonom cihaz şarj istasyonları
- Yalnızca taşımacılık araçlarında kullanılmak üzere üretilen harici güç kaynakları
yeni düzenlemenin kapsamına girmiyor.
KRİTİK TARİH: 14 ARALIK 2028
Yeni düzenlemede tüketicileri ve üreticileri ilgilendiren en önemli ayrıntılardan biri yürürlük tarihi oldu.
Tebliğin teknik tasarım zorunluluklarını içeren diğer hükümleri 14 Aralık 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.
EV VE BÜRO CİHAZLARINDA DA YENİ DÜZENLEME
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı bir başka düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
"Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile düzenlemenin kapsamı genişletildi.
Tebliğ, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimine ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirliyor.
MOTORLU PENCERE VE PANJURLAR DA KAPSAMDA
Yeni düzenlemeye göre binalardaki havalandırma cihazları hariç olmak üzere uzaktan kumanda, ağ veya sensörler aracılığıyla hareket edebilen veya dönebilen cihazlar da kapsama alındı.
Buna göre motorlu pencere ve panjur gibi açma ve konfor cihazları ile bu sistemleri yöneten kontrol üniteleri de düzenleme kapsamında değerlendirilecek.