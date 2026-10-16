Ürünlerin piyasa denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinde kullanılacak doğrulama yöntemleri de tebliğle tespit edildi.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan düzenlemeyle, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan tüketici elektroniği ürünlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve eko-tasarım kriterlerine uygun üretimin sağlanması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Harici Güç Kaynakları, Kablosuz Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Pedleri, Genel Kullanım Amaçlı Taşınabilir Bataryalar İçin Batarya Şarj Cihazları ve USB Tip-C Kabloları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Şarj cihazları ve USB Tip-C kablolara yönelik yeni standartlar belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, taşınabilir batarya şarj aletleri ve USB Tip-C kablolarının çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenledi.

Yeni düzenlemede tüketicileri ve üreticileri ilgilendiren en önemli ayrıntılardan biri yürürlük tarihi oldu.

Buna göre;

Böylece piyasaya sunulan ürünlerin teknik özelliklerinden tüketiciye sunulan bilgilere kadar belirlenen kriterlere uyum sağlaması öngörülüyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

EV VE BÜRO CİHAZLARINDA DA YENİ DÜZENLEME

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı bir başka düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile düzenlemenin kapsamı genişletildi.

Tebliğ, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimine ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirliyor.

MOTORLU PENCERE VE PANJURLAR DA KAPSAMDA

Yeni düzenlemeye göre binalardaki havalandırma cihazları hariç olmak üzere uzaktan kumanda, ağ veya sensörler aracılığıyla hareket edebilen veya dönebilen cihazlar da kapsama alındı.

Buna göre motorlu pencere ve panjur gibi açma ve konfor cihazları ile bu sistemleri yöneten kontrol üniteleri de düzenleme kapsamında değerlendirilecek.