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İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 4 ilde 21 gözaltı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 4 ilde 21 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca örgütte faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.

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#Fetullahçı Terör Örgütü #İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
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