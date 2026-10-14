BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR YENİDEN YAPILANMA GİRİŞİMİNE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütleriyle mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini belirterek, "FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Operasyonlarda görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.