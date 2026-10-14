FETÖ ve DEAŞ'a 3 ilde eş zamanlı operasyon! 33 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik İzmir, Eskişehir ve Ağrı merkezli yürütülen 4 ayrı operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Toplam 35 şüphelinin olduğu operasyonlarda, FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Bakan Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.
Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda İzmir, Eskişehir ve Ağrı merkezli 4 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 35 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
FETÖ'NÜN FİNANS AĞINA DARBE
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu transferlerin örgütün yeniden yapılanmasını finanse etmek amacıyla kullanılabileceği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheliden 9'u gözaltına alınırken, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
İZMİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 23 GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü diğer soruşturmada ise FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
DEAŞ'IN FİNANSMANINA YÖNELİK OPERASYON
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR YENİDEN YAPILANMA GİRİŞİMİNE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütleriyle mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini belirterek, "FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Operasyonlarda görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.