İstanbul Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti: Hikayesi yürek yaktı
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İstanbul'u esir alan şiddetli sağanak yağış Fatih’te 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın hayatına mal oldu. Çukurbostan’da ayakkabıları ıslanmasın diye yalın ayak yürürken açıkta kalan elektrik kablolarına basarak akıma kapılan Işıldak, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Mahmut Işıldak hakkında yürek yakan detaylar ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı. Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bilinci kapalı olan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.