İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı. Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı olan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mahmut Işıldak



HAFIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi. Hafız olan Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından söylenildi.