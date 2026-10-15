Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor.

BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Bakü'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.