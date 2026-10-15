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Bakan Hakan Fidan’dan Bakü’de diplomatik temas! Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Hakan Fidan’dan Bakü’de diplomatik temas! Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor.

BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Bu kapsamda diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Bakü'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

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#Sergey Lavrov #Hakan Fidan
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