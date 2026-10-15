Baykar platformları Ateş Serbest-2026'da sahaya çıktı: AKINCI, SİVRİSİNEK ve K2 Kamikaze İHA hünerlerini sergiledi

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız platformlar Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda müşterek harekat kabiliyetlerini sergiledi. Beş K2 Kamikaze İHA, havadaki 20 SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmatın kontrol ve koordinasyonunu sağladı. AKINCI ise MURAD AESA radarıyla hava ve kara hedeflerini tespit etti.