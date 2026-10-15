Baykar platformları Ateş Serbest-2026'da sahaya çıktı: AKINCI, SİVRİSİNEK ve K2 Kamikaze İHA hünerlerini sergiledi
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız platformlar Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda müşterek harekat kabiliyetlerini sergiledi. Beş K2 Kamikaze İHA, havadaki 20 SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmatın kontrol ve koordinasyonunu sağladı. AKINCI ise MURAD AESA radarıyla hava ve kara hedeflerini tespit etti.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçları ve akıllı sistemler, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında farklı görevler icra ederek müşterek harekat kabiliyetlerini sergiledi.
Tatbikatta AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA, K2 Kamikaze İHA, SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Bayraktar KALKAN DİHA ve KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi görev aldı.
Faaliyetler kapsamında otonom sürü harekatından hedef tespit ve takibine, hassas vuruştan ağ merkezli görev yönetimine kadar farklı kabiliyetler tatbikat sahasında kullanıldı.
5 K2, 20 SİVRİSİNEK'İ HAVADA KOORDİNE ETTİ
Tatbikat kapsamında havalanan 5 K2 Kamikaze İHA, yer kontrol istasyonuyla kurulan bağlantı üzerinden havada bulunan 20 SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmattan oluşan sürünün kontrol ve koordinasyonunu gerçekleştirdi.
Otonom sürü harekatı gerçekleştiren gruptan ayrılan 10 SİVRİSİNEK, belirlenen noktalara salvo dalış yaptı.
Hedefler tam isabetle vuruldu.
KALKAN DİHA'DA BG-180 3E İLK KEZ KULLANILDI
Bayraktar KALKAN DİHA da tatbikatta hedef tespit, takip ve kontrol görevlerinde yer aldı.
KALKAN DİHA üzerinde Baykar tarafından geliştirilen BG-180 3E Üç Eksen Stabilizasyonlu Elektro-Optik Sistem kullanıldı.
Sistem, tatbikatta ilk kez kullanılarak hedeflerin tespit, takip ve kontrolünü gerçekleştirdi.
AKINCI'DAN TEBER, TOLUN, MAM-L TV VE MAM-T İLE VURUŞ
Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'na iki AKINCI katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan AKINCI'lardan biri, TEBER, TOLUN, MAM-L TV ve MAM-T mühimmatlarıyla belirlenen hedefleri vurdu.
Böylece platformun farklı mühimmatlarla hassas vuruş kabiliyeti tatbikat sahasında sergilendi.
MURAD AESA RADARIYLA HAVA VE KARA HEDEFLERİNİ TESPİT ETTİ
Tatbikatta görev alan diğer AKINCI ise Çorlu'dan havalandı.
Bu AKINCI, MURAD AESA radarıyla hava ve kara hedeflerinin tespitini gerçekleştirdi.
Böylece AKINCI'nın radar destekli hedef tespit kabiliyeti de tatbikat kapsamında kullanıldı.