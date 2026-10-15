Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kasa kasa servet ortaya çıktı! Boş valizlerle suç üstü yakalandılar
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan İbrahim Doğancıoğlu’nun ifadesi sonrası Küçükçekmece’deki adrese operasyon düzenlendi. İki siyah kasadan yüksek miktarda Euro ve ABD doları çıktı. Ayrıca tutuklanan Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın annesi ile kuzeni ellerindeki iki boş valizle daireye girdikleri esnada yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun anlatımları doğrultusunda, rüşvet paralarının saklandığı değerlendirilen Küçükçekmece'deki adrese operasyon gerçekleştirildi.
KASA EVİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, rüşvet paralarının saklandığı değerlendirilen adres belirlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının temin edilmesinde aracılık ettiği kişiler arasında yer aldığı tespit edildi.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK İFADE VERDİ
Doğancıoğlu, bugün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi.
İfadesinde, Yusuf Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin adına ev kiralamasını ve kiralanan daireye iki kasa yerleştirmesini istediğini anlatan Doğancıoğlu, bu talimat üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan Avrupa Konutları 1 Sitesindeki bir daireyi arkadaşı adına kiraladığını belirtti.
Doğancıoğlu ayrıca, söz konusu eve iki kasa yerleştirdiğini ifade etti.
BOŞ DAİREDE İKİ KASA BULUNDU
İtirafçı olarak ifade veren Doğancıoğlu'nun anlatımları üzerine ekipler, rüşvet paralarının bu adreste saklanıyor olabileceği değerlendirmesiyle harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, dairenin tamamen boş olduğu görüldü. Evde yapılan aramada ise iki siyah kasa bulundu. Kasaların içerisinde yüksek miktarda para olduğu tespit edildi.
İKİ BOŞ VALİZLE GELDİLER
Kasaların açılması için çilingirin beklendiği sırada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.