İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının temin edilmesinde aracılık ettiği kişiler arasında yer aldığı tespit edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK İFADE VERDİ

Doğancıoğlu, bugün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi.

İfadesinde, Yusuf Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin adına ev kiralamasını ve kiralanan daireye iki kasa yerleştirmesini istediğini anlatan Doğancıoğlu, bu talimat üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan Avrupa Konutları 1 Sitesindeki bir daireyi arkadaşı adına kiraladığını belirtti.