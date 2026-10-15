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Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kasa kasa servet ortaya çıktı! Boş valizlerle suç üstü yakalandılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kasa kasa servet ortaya çıktı! Boş valizlerle suç üstü yakalandılar

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan İbrahim Doğancıoğlu’nun ifadesi sonrası Küçükçekmece’deki adrese operasyon düzenlendi. İki siyah kasadan yüksek miktarda Euro ve ABD doları çıktı. Ayrıca tutuklanan Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın annesi ile kuzeni ellerindeki iki boş valizle daireye girdikleri esnada yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun anlatımları doğrultusunda, rüşvet paralarının saklandığı değerlendirilen Küçükçekmece'deki adrese operasyon gerçekleştirildi.

KASA EVİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, rüşvet paralarının saklandığı değerlendirilen adres belirlendi.

Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kasa kasa servet ortaya çıktı! Boş valizlerle suç üstü yakalandılar - 1

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının temin edilmesinde aracılık ettiği kişiler arasında yer aldığı tespit edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK İFADE VERDİ

Doğancıoğlu, bugün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi.

İfadesinde, Yusuf Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin adına ev kiralamasını ve kiralanan daireye iki kasa yerleştirmesini istediğini anlatan Doğancıoğlu, bu talimat üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan Avrupa Konutları 1 Sitesindeki bir daireyi arkadaşı adına kiraladığını belirtti.

Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kasa kasa servet ortaya çıktı! Boş valizlerle suç üstü yakalandılar - 2

Doğancıoğlu ayrıca, söz konusu eve iki kasa yerleştirdiğini ifade etti.

BOŞ DAİREDE İKİ KASA BULUNDU

İtirafçı olarak ifade veren Doğancıoğlu'nun anlatımları üzerine ekipler, rüşvet paralarının bu adreste saklanıyor olabileceği değerlendirmesiyle harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, dairenin tamamen boş olduğu görüldü. Evde yapılan aramada ise iki siyah kasa bulundu. Kasaların içerisinde yüksek miktarda para olduğu tespit edildi.

İKİ BOŞ VALİZLE GELDİLER

Kasaların açılması için çilingirin beklendiği sırada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kasa kasa servet ortaya çıktı! Boş valizlerle suç üstü yakalandılar - 3

Yusuf Ulutaş'ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval, ellerinde iki boş valizle ve anahtar kullanarak daireye girdi. İki kişi, içeride bulunan kolluk ekipleri tarafından yakalandı.

Ayşe Ulutaş ve Mustafa Zahit Seval'in ilk görüşmede, söz konusu adrese Yusuf Ulutaş'ın avukatının gönderdiğini söyledikleri öğrenildi.

KASALARIN ANAHTARI VE ŞİFRESİ ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

  • Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kasalara ait anahtar bulunduğu belirlendi.

  • Ayrıca iki kişinin kasa şifresini de ekiplere verdiği belirtildi.

  • Anahtar ve şifre kullanılarak açılan kasalarda yüksek miktarda Euro ve ABD doları ele geçirildi.

Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kasa kasa servet ortaya çıktı! Boş valizlerle suç üstü yakalandılar - 4

Döviz miktarının oldukça yüksek olması nedeniyle sayım işleminin tamamlanamadığı öğrenildi. Ele geçirilen paraların para sayma makinesiyle tek tek sayılacağı, kesin miktarın ise sayım işleminin tamamlanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

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