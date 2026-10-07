Esenyurt Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kişi gözaltına alındı 2 kişi ise aranıyor. Öte yandan gözaltı listesine ahaber.com.tr ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

İşte gözaltına alınanlar:

1-) Yusuf Ulutaş (Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)

2-) Ümit Ünal (Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı)

3-) Ziya Seymen (Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)

4-) İbrahim Doğancıoğlu (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

5-) Anıl Alioğlu (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

6-) Adil Kesik (Esenyurt Belediyesi Çalışanı)

7-) Tuba Ulutaş Şenyürek (THY Uzman)

8-) Adnan Şenocak (Avukat)

9-) Doğan Can Göksel (Aysu Yapı İdari İşler Müdürü)

10-) Cemalettin Çağlayan (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

11-) Harun Berber (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

12-) Salih Yılmaz (ASM firması sahibi)

13-) Erhan Toprak (Topraköz firması sahibi)

14-) Orhan Yıldırım (Han sahibi)

15-) Ziya Köklü (Ekin Peysaj ortağı)

16-) Halil YIlmaz (HMF firması sahibi)

17-) Emrah Koşunalp (ASM firması çalışanı)