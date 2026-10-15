İstanbul ve Kocaeli'de 6 kişi aranıyor: Bakan Çiftçi sel felaketindeki son bilançoyu açıkladı
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış ve sel felaketine ilişkin AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kritik açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, İstanbul ve Kocaeli'de toplam 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Yağışların etkili olduğu bölgelerde 58 bini aşkın personelin görev başında olduğunu belirten Bakan Çiftçi, vatandaşlara sel riskine karşı hayati uyarılarda bulundu.
Meteorolojik uyarılara ve yağışın boyutuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "1 ilimizde sarı, 4 ilimizde de turuncu uyarı vermeye devam ediyor. Turuncu uyarının verilmiş olduğu illerde yine valilerimiz il AFAD koordinasyon merkezlerinde koordinasyona devam ediyorlar. Özellikle İstanbul ilimizde yağışların yer yer metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını ifade etmiştim. İstanbul genelinde durum 12 bin 537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.
3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR
Yaşanan can kayıpları ve kayıp ihbarlarına ilişkin acı bilançoyu paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul'umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan sel olayları neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler" sözleriyle son durumu aktardı.
Sakarya'daki duruma da değinen Bakan Çiftçi, "Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.
3 BİN 55 KİŞİ KURTARILDI, ON BİNLERCE İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ
Kurtarma çalışmaları ve yapılan müdahaleler hakkında rakamları aktaran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alınmış, bu ihbarların 9 bin 755'i İstanbul'dan yapılmıştır. Doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerimizce hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir" bilgisini verdi.
ÜLKE GENELİNDE 58 BİN PERSONEL SAHADA
Müdahale çalışmalarının dev bir koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Saha müdahalesinde İstanbul'da 8 bin 597'si arama kurtarma ve ilk müdahale, 38 bini destek personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel; ülke genelinde ise toplam 58 bin 85 personel görev yapmaktadır. Sahadaki bu yoğun çalışmalara destek vermek üzere bin AFAD gönüllümüz sahada çalışmalara başlamıştır. Afet Beslenme Grubu bünyesinde vatandaşlarımıza gün boyunca 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtılmıştır" şeklinde konuştu.
"SU DOLU YOLLARA KESİNLİKLE GİRMEYİN"
Vatandaşların can güvenliği için kritik uyarılarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Öncelikle sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunmalı; dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgeler vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel sularının bulunduğu alanlardan yürüyerek geçilmemeli, araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemelidir. Kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalı, sel sularıyla temas eden yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Yetkili birimlerimiz tarafından güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere geri dönülmemelidir. Unutmayalım ki zamanında alınan tedbir hayat kurtarır" ifadeleriyle tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.