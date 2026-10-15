Meteorolojik uyarılara ve yağışın boyutuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "1 ilimizde sarı, 4 ilimizde de turuncu uyarı vermeye devam ediyor. Turuncu uyarının verilmiş olduğu illerde yine valilerimiz il AFAD koordinasyon merkezlerinde koordinasyona devam ediyorlar. Özellikle İstanbul ilimizde yağışların yer yer metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını ifade etmiştim. İstanbul genelinde durum 12 bin 537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR Yaşanan can kayıpları ve kayıp ihbarlarına ilişkin acı bilançoyu paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul'umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan sel olayları neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler" sözleriyle son durumu aktardı.

Sakarya'daki duruma da değinen Bakan Çiftçi, "Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.