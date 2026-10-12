Makam odasında haraç kuyruğu: Esenyurt Belediyesi'ndeki skandallar baz sinyaliyle belgelendi
İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, müteahhitlerden kesilen yüzde 20'lik haraç çarkının detayları gün yüzüne çıktı. Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rüşvet paralarının makam odasında bavullarla elden teslim edildiği belgelendi.
Esenyurt'taki rüşvet soruşturmasında para teslimine ilişkin ifadeler dosyaya girdi. İş adamı Halil Yılmaz, makam odasında iki seferde 9 milyon TL verdiğini söyledi. Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın bu parayı biriken ödemelerini yapması karşılığında istediğini beyan etti.
YUSUF ULUTAŞ'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Sabah'ın haberine göre, dosya detaylarında, hakediş ödemeleri karşılığında para istendiğine ilişkin tanık ve şüpheli ifadeleri yer aldı.
HAKEDİŞLERİ ÖDEMEK İÇİN YÜZDE 20 RÜŞVET İDDİASI
Dosyadaki ifadelerde, belediye ihalelerinin belirli şirketlere verilmesi ve hakediş ödemelerinin yapılması karşılığında yüzde 20 oranında rüşvet talep edildiği ileri sürüldü.
İş adamı Halil Yılmaz, biriken ödemelerini tahsil edebilmek için Yusuf Ulutaş'ın kendisinden 9 milyon TL istediğini beyan etti. Yılmaz, söz konusu parayı Ulutaş'ın makam odasında iki ayrı seferde elden teslim ettiğini anlattı.