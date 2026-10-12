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Makam odasında haraç kuyruğu: Esenyurt Belediyesi'ndeki skandallar baz sinyaliyle belgelendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Makam odasında haraç kuyruğu: Esenyurt Belediyesi'ndeki skandallar baz sinyaliyle belgelendi

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, müteahhitlerden kesilen yüzde 20'lik haraç çarkının detayları gün yüzüne çıktı. Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rüşvet paralarının makam odasında bavullarla elden teslim edildiği belgelendi.

Esenyurt'taki rüşvet soruşturmasında para teslimine ilişkin ifadeler dosyaya girdi. İş adamı Halil Yılmaz, makam odasında iki seferde 9 milyon TL verdiğini söyledi. Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın bu parayı biriken ödemelerini yapması karşılığında istediğini beyan etti.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş Foto: AjansEsenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş Foto: Ajans

YUSUF ULUTAŞ'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Sabah'ın haberine göre, dosya detaylarında, hakediş ödemeleri karşılığında para istendiğine ilişkin tanık ve şüpheli ifadeleri yer aldı.

Makam odasında haraç kuyruğu: Esenyurt Belediyesi'ndeki skandallar baz sinyaliyle belgelendi - 1

HAKEDİŞLERİ ÖDEMEK İÇİN YÜZDE 20 RÜŞVET İDDİASI

Dosyadaki ifadelerde, belediye ihalelerinin belirli şirketlere verilmesi ve hakediş ödemelerinin yapılması karşılığında yüzde 20 oranında rüşvet talep edildiği ileri sürüldü.

İş adamı Halil Yılmaz, biriken ödemelerini tahsil edebilmek için Yusuf Ulutaş'ın kendisinden 9 milyon TL istediğini beyan etti. Yılmaz, söz konusu parayı Ulutaş'ın makam odasında iki ayrı seferde elden teslim ettiğini anlattı.

Makam odasında haraç kuyruğu: Esenyurt Belediyesi'ndeki skandallar baz sinyaliyle belgelendi - 2

MAKAM ODASINDA DOLAR TESLİMİ BEYANI

Şüpheli Orhan Yıldırım da hakedişlerini alabilmek amacıyla Ulutaş'ın makam odasında 300 ila 400 bin dolar ödeme yaptığını ifade etti.

Yıldırım, son olarak 100 bin doları bizzat teslim ettiğini belirtti.

Makam odasında haraç kuyruğu: Esenyurt Belediyesi'ndeki skandallar baz sinyaliyle belgelendi - 3

ÖDEME YATTIĞI GÜN NAKİT ÇEKİLMİŞ

MASAK ve emniyet ekiplerinin incelemelerinde, belediyeden yüklenici firma hesabına hakediş ödemesi yapılmasının ardından yaklaşık yüzde 20'lik tutarların aynı gün nakit çekildiği belirlendi.

Dosyadaki HTS kayıtlarına göre, parayı çeken şirket çalışanları ile rüşvete aracılık ettiği belirtilen Anıl Alioğlu'nun, işlemlerden kısa süre sonra Yusuf Ulutaş ile aynı baz istasyonundan sinyal verdikleri tespit edildi.

Soruşturmadaki bulgular arasında zincir marketlere ait alışveriş kartlarının nakde çevrilmesi ve dizüstü bilgisayarların rüşvet olarak verilmesi de yer aldı.

Makam odasında haraç kuyruğu: Esenyurt Belediyesi'ndeki skandallar baz sinyaliyle belgelendi - 4

HESAPLARDA 231 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

MASAK raporunda Yusuf Ulutaş'ın banka hesaplarındaki işlem hacmine ilişkin veriler de yer aldı.

Ulutaş'ın 2017'de 601 bin TL olan işlem hacminin, 2025'te 231 milyon TL'ye ulaştığı belirlendi. THY çalışanı kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek'in hesabında ise 212 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi.

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