MAKAM ODASINDA DOLAR TESLİMİ BEYANI Şüpheli Orhan Yıldırım da hakedişlerini alabilmek amacıyla Ulutaş'ın makam odasında 300 ila 400 bin dolar ödeme yaptığını ifade etti. Yıldırım, son olarak 100 bin doları bizzat teslim ettiğini belirtti.

ÖDEME YATTIĞI GÜN NAKİT ÇEKİLMİŞ MASAK ve emniyet ekiplerinin incelemelerinde, belediyeden yüklenici firma hesabına hakediş ödemesi yapılmasının ardından yaklaşık yüzde 20'lik tutarların aynı gün nakit çekildiği belirlendi. Dosyadaki HTS kayıtlarına göre, parayı çeken şirket çalışanları ile rüşvete aracılık ettiği belirtilen Anıl Alioğlu'nun, işlemlerden kısa süre sonra Yusuf Ulutaş ile aynı baz istasyonundan sinyal verdikleri tespit edildi. Soruşturmadaki bulgular arasında zincir marketlere ait alışveriş kartlarının nakde çevrilmesi ve dizüstü bilgisayarların rüşvet olarak verilmesi de yer aldı.