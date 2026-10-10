Esenyurt Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu: “Makam odasında 9 milyon TL verdim”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Esenyurt Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında rüşvet ağı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. İhalelerde yüzde 20’lik komisyon sistemi kurulduğu belirlenirken, belediye yöneticisi Yusuf Ulutaş’ın makam odasında milyonlarca lira ve yüz binlerce dolar aldığına ilişkin ifadeler dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Esenyurt Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken ifadeler ve mali bulgulara ulaşıldı. Üç tanığın benzer iddialarda bulunduğu dosyada, bazı şirket yetkilileri belediye yöneticisi Yusuf Ulutaş'a makam odasında milyonlarca lira ve yüz binlerce dolar teslim ettiklerini beyan etti.

Esenyurt Belediyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelerin belirli firmalara verilmesi amacıyla organize edildiği ve ihaleleri kazanan şirketlerden hak ediş ödemeleri karşılığında para talep edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, ihaleleri alan firmalardan hak ediş bedellerinin ortalama yüzde 20'si oranında ödeme istendiği öne sürüldü. Dosya kapsamında ifade veren tanıkların, belediyedeki ihale ve hak ediş süreçlerine ilişkin birbirini destekleyen beyanlarda bulunduğu belirtildi.

"MAKAM ODASINDA 9 MİLYON TL VE YÜZ BİNLERCE DOLAR VERDİM"

Dosyada ifadesine başvurulan Halil Yılmaz, belediyeden alacağı hak ediş ödemelerini tahsil edebilmek için Yusuf Ulutaş'ın kendisinden toplam 9 milyon TL talep ettiğini söyledi. Yılmaz, söz konusu tutarı iki farklı tarihte Ulutaş'ın makam odasında teslim ettiğini beyan etti.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Orhan Yıldırım da benzer bir iddiayı gündeme getirdi. Yıldırım, hak ediş ödemelerini alabilmek için Ulutaş'ın kendisinden üç veya dört kez para istediğini, toplamda 300 ila 400 bin dolar tutarındaki parayı makam odasında verdiğini beyan etti. Yıldırım ayrıca son olarak eylül ayının sonunda 100 bin doları doğrudan Yusuf Ulutaş'a teslim ettiğini ifade etti.

PASTANEDE 3 MİLYON TL'LİK NAKİT TESLİMATI

Soruşturma dosyasına sunulan bir ses kaydında, başka bir para teslimine ilişkin iddialar da yer aldı. Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak'ın ses kaydında, hak ediş ödemelerini alabilmek amacıyla ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine 3 milyon TL'yi Esenyurt'taki Seyrantepe Pastanesi'nde teslim ettiğini anlattığı belirtildi.

Erhan Toprak'ın para tesliminin ardından hak ediş ödemelerinin hesabına yatırıldığı, ödemenin yapılacağını ise Salih Yılmaz'ın kendisine önceden haber verdiği tespit edildi. Şüpheli Ümit Ünal da ifadesinde, Erhan Toprak'ın söz konusu para teslimini kendisine birçok kez anlattığını ve paranın nihai olarak Yusuf Ulutaş'a ulaştırıldığını söylediğini beyan etti.

HAK EDİŞ YATTI, YÜZDE 20'Sİ NAKİT ÇEKİLDİ

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini Namık Çebi İnşaat isimli şirketin banka hesaplarına yönelik incelemeler oluşturdu. Mali incelemelerde, belediyeden hak ediş ödemeleri yapıldıktan sonra şirket hesaplarına yatırılan paraların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen tutarların çoğunlukla aynı gün veya ertesi gün nakit olarak çekildiği tespit edildi.

Dosyada, 10 milyon TL'lik hak ediş ödemesinin ardından 2 milyon 100 bin TL, 5 milyon TL'lik hak ediş ödemesinin ardından ise 1 milyon 125 bin TL tutarında nakit çekildiğine ilişkin örneklere yer verildi.

Parayı çeken şirket çalışanları Doğancan Güzel, Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber ile Namık Çebi'nin, para çekme işlemlerinden kısa süre sonra Yusuf Ulutaş'a rüşvet paralarının ulaştırılmasında aracılık ettiği iddia edilen Anıl Alioğlu ile aynı baz istasyonlarından sinyal verdikleri tespit edildi.

"ZARFLAR İÇİNDE ALDIĞIM PARALARI TESLİM ETTİM"

Şüpheli Anıl Alioğlu'nun ifadesi de soruşturma dosyasına giren önemli beyanlar arasında yer aldı. Alioğlu, Namık Çebi İnşaat ile bağlantılı kişilerden Yusuf Ulutaş'a ulaştırılmak üzere birçok kez zarf içinde para aldığını ve bu paraları İbrahim Doğancıoğlu'na teslim ettiğini anlattı.

Alioğlu ayrıca Ulutaş'ın yalnızca bu şirketten değil, başka firmalardan da para talep ettiğini söyledi. Bir başka firma tarafından getirilen para dolu zarfın da Ulutaş'a ulaştırılmak üzere İbrahim Doğancıoğlu'na teslim edildiğini gördüğünü beyan etti.

Alioğlu'nun ifadesinde soruşturmanın dikkat çeken bir başka ayrıntısı daha yer aldı. Yusuf Ulutaş'ın bazı firmalardan A101, BİM ve FİLE gibi zincir marketlere ait alışveriş kartları talep ettiğini ve bu kartları İbrahim Doğancıoğlu'na verdiğini söyledi. Beyana göre söz konusu alışveriş kartları daha sonra Namık Çebi İnşaat ve bazı başka firmalara verilerek karşılığında nakit para temin edildi. Soruşturma kapsamında bu iddiaların ve kart hareketlerinin incelendiği belirtildi.

Rüşvet iddialarında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Ekim Peyzaj isimli firmanın sahibi Ziya Köklü'nün Yusuf Ulutaş'a para dışında dizüstü bilgisayar da temin ettiği yönündeki beyan oldu. Köklü, ifadesinde bilgisayarları Eyüp Mücahit Gülmez'den aldığını belirtti.

Eyüp Mücahit Gülmez ise bilgisayarlara ilişkin faturaları ve WhatsApp yazışmalarını soruşturma dosyasına sundu. Gülmez, ifadesinde bilgisayarların teslim edilmesi için kendisine Yusuf Ulutaş'ın telefon numarasının gönderildiğini, Ulutaş ile görüştükten sonra bilgisayarları onun yönlendirdiği belediye çalışanına teslim ettiğini anlattı.

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKAN DEVASA ARTIŞ: 2025'TE 231 MİLYON TL

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Yusuf Ulutaş'ın banka hesaplarındaki para transferleri de mercek altına alındı. Rapora göre Ulutaş'ın 2017 yılında 601 bin 619 TL olan para transferi işlem hacmi, 2018 yılında 1 milyon 73 bin 514 TL'ye yükseldi. 2019-2021 döneminde yıllık ortalama 400 bin TL seviyesinde seyreden işlem hacmi, 2022 yılında 10 milyon TL'nin üzerine çıktı.

2023 yılında 8,5 milyon TL, 2024 yılında ise 10,6 milyon TL seviyesinde olan işlem hacmi, 2025 yılında 231 milyon 26 bin 362 TL'ye yükseldi. 2026 yılında raporun hazırlandığı tarihe kadar ise 7 milyon 278 bin 151 TL'lik işlem hacmi kaydedildi.

MASAK raporunun dikkat çeken tespitlerinden biri de Yusuf Ulutaş ile kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek arasındaki finansal işlemler oldu. Raporda, Ulutaş'ın en yüksek işlem hacmine sahip karşı tarafının 212 milyon 155 bin 533 TL ile kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek olduğu belirtildi.

Tuba Ulutaş Şenyürek'in hesabına giren paraların genellikle Yusuf Ulutaş tarafından nakit olarak yatırıldığı, ardından Şenyürek tarafından yine nakit olarak çekildiği tespitine yer verildi. Ayrıca 17 Haziran 2025'te Bakırköy'ün Şenlik Mahallesi'nde bulunan bir bağımsız bölüme ilişkin 15 milyon TL'lik para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

MASAK raporunda, söz konusu taşınmazın suç geliriyle bağlantılı olabileceği ve para hareketlerinin kaynağının gizlenmesi amacı taşıyabileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtildi. Türk Hava Yollarında çalıştığı ifade edilen Tuba Ulutaş Şenyürek'in bilinen gelirinin de hesaplarındaki para hareketleriyle orantılı olmadığı kaydedildi.

"24 YILLIK AVUKATLIK BİRİKİMİM" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Yusuf Ulutaş, hesaplarındaki para hareketlerine ve mal varlığına ilişkin iddiaları reddederek açıklamalarda bulundu. Ulutaş, söz konusu paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimler olduğunu savundu.

Bazı kişilere hukuki danışmanlık hizmeti verdiğini ve karşılığında elden para aldığını belirten Ulutaş, eşinin ailesinin varlıklı olduğunu ve onların parasını da kendisinin yönettiğini söyledi. Birikimlerini değerlendirmek amacıyla bankalara yatırdığını, daha sonra bu paraların bir bölümünü çekerek ödemelerde kullandığını, kalan tutarları ise evinde muhafaza ettiğini ifade etti.

Kayınbabasının 400 bin dolar karşılığında kentsel dönüşüm kapsamında iki konut satın almayı planladığını ve bu nedenle söz konusu parayı kendisine vereceğini belirten Ulutaş, ayrıca 2 milyon 500 bin TL'yi tapu masrafları için ayırdığını söyledi.

EVİNDEN SERVET ÇIKTI: 450 BİN DOLAR, ZİYNET EŞYALARI VE ROLEX SAATLER

Soruşturma kapsamında 7 Ekim 2026 tarihinde Yusuf Ulutaş'ın ikametinde gerçekleştirilen aramada, yüksek miktarda nakit para ve çok sayıda değerli eşya ele geçirildi.

Aramada 450 bin 854 ABD doları, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 26 inci tanesi, 9 bileklik, 4 saat, 4 kolye ucu, 1 tam altın, 6 ata lira ile çeşitli altın veya altın görünümlü eşyalar ve 2 Rolex marka saat bulundu. Ele geçirilen eşyalara el konuldu.

Nakit para ve ziynet eşyalarının kaynağı ile soruşturmaya konu ihale ve hak ediş ödemeleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Esenyurt Belediyesindeki ihale süreçleri, hak ediş ödemeleri ve yüklenici firmalar arasındaki finansal ilişkiler, soruşturmanın temel inceleme konularını oluşturuyor. Tanık ifadeleri, şüpheli beyanları, banka hareketleri, MASAK raporu, iletişim kayıtları ve dijital deliller birlikte değerlendirilerek rüşvet ilişkilerinin kapsamı araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlığı hareketleri ile belediye ihalelerinden elde edilen gelirler arasındaki olası bağlantıların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.