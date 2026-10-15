Türkiye genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, MGM'den yapılan uyarıların ardından birçok ilde eğitime ara verildi.

Buna göre İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova ve Zonguldak illerinde 16 Ekim 2026 Cuma günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'da eğitimin 16 Ekim 2026 Cuma günü olmak üzere 1 gün süreliğine ara verildiğini belirtti. Vali Gül açıklamasında, "Çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Cuma günü de okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımız baştan sona elden geçirerek, pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız. İdari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerle ilgili kararı kendi yönetimleri verecekler." ifadelerini kullandı.

DÜZCE

Düzce'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm özel ve devlet okullarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversiteler ise tatil kararının dışında tutuldu.

Meteorolojik veriler doğrultusunda Düzce için yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir kararı alındı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildi.

Alınan karar kapsamında, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Düzce genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversitelerin tatil kapsamına alınmadığı bildirildi. Okulların tatil edildiği gün, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da bir gün süreyle idari izinli olacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.