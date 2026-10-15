Eğitime sağanak molası! 6 ilde okullar 16 Ekim 2026 cuma günü tatil edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yurt genelinde etkili olacağını belirttiği olumsuz hava koşullarına ilişkin tahmin raporunun ardından İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Türkiye genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, MGM'den yapılan uyarıların ardından birçok ilde eğitime ara verildi.
Buna göre İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova ve Zonguldak illerinde 16 Ekim 2026 Cuma günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
İSTANBUL
İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'da eğitimin 16 Ekim 2026 Cuma günü olmak üzere 1 gün süreliğine ara verildiğini belirtti. Vali Gül açıklamasında, "Çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Cuma günü de okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımız baştan sona elden geçirerek, pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız. İdari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerle ilgili kararı kendi yönetimleri verecekler." ifadelerini kullandı.
DÜZCE
Düzce'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm özel ve devlet okullarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversiteler ise tatil kararının dışında tutuldu.
Meteorolojik veriler doğrultusunda Düzce için yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir kararı alındı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildi.
Alınan karar kapsamında, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Düzce genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversitelerin tatil kapsamına alınmadığı bildirildi. Okulların tatil edildiği gün, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da bir gün süreyle idari izinli olacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.
KOCAELİ
Kocaeli'de devam eden sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim Cuma günü için de tatil kararı alındığı bildirildi. Kocaeli Valiliğinin açıklamasına göre il genelindeki eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Kararın, kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını ve ulaşım risklerine karşı tedbir amacıyla alındığı belirtildi.
SAKARYA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sakarya için yaptığı turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından Sakarya Valiliğince, beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek il genelinde eğitimde 16 Ekim Cuma günü de tatil kararı alındı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimize 'turuncu kodlu' şiddetli yağış uyarısı yapıldığından ilimiz genelinde 16 Ekim 2026 Cuma günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek gayesiyle alınan tedbirler çerçevesinde ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
YALOVA
Yalova Valiliği, 16 Ekim 2026 Cuma günü beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentteki yağışların etkisinin azalarak da olsa yarın devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.
Öte yandan kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
ZONGULDAK
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edildi.
Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Vatandaşların, devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.