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Ankara'da narkotik operasyonu: 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da narkotik operasyonu: 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

Ankara'da İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çankaya ve Etimesgut'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınırken 6 kilo 660 gram metamfetamin ile 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, yapay zeka destekli analiz sistemleri kullanılarak tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLERLE TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapay zeka destekli analiz sistemleriyle yapılan incelemelerde, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Ekipler, şüphelilerin faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı.

ANKARA'DA YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU!

3 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Narkotik ekiplerinin şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibi 3 ay sürdü.

Takip sonucunda operasyon yapılacak adresler belirlendi.

Ekipler, 12 Ekim'de Çankaya ve Etimesgut ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

2'Sİ YABANCI UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin adli işlemlerine ilişkin süreç devam ediyor.

6 KİLO 660 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda:

  • 6 kilo 660 gram metamfetamin
  • 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin
  • 2 hassas terazi
  • Metamfetamin üretimi ve paketlenmesinde kullanıldığı belirtilen çeşitli materyaller

ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler ve materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Operasyonun ardından uyuşturucu maddelerin sevkiyat güzergahı ve şüphelilerin bağlantılarına yönelik incelemeler sürüyor.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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#Ankara #Uyuşturucu Operasyonu
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