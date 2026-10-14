Ankara'da narkotik operasyonu: 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında
Ankara'da İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çankaya ve Etimesgut'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınırken 6 kilo 660 gram metamfetamin ile 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, yapay zeka destekli analiz sistemleri kullanılarak tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLERLE TESPİT EDİLDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Yapay zeka destekli analiz sistemleriyle yapılan incelemelerde, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Ekipler, şüphelilerin faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı.
3 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER
Narkotik ekiplerinin şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibi 3 ay sürdü.
Takip sonucunda operasyon yapılacak adresler belirlendi.
Ekipler, 12 Ekim'de Çankaya ve Etimesgut ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
2'Sİ YABANCI UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin adli işlemlerine ilişkin süreç devam ediyor.
6 KİLO 660 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda:
- 6 kilo 660 gram metamfetamin
- 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin
- 2 hassas terazi
- Metamfetamin üretimi ve paketlenmesinde kullanıldığı belirtilen çeşitli materyaller
ele geçirildi.
Ele geçirilen maddeler ve materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Operasyonun ardından uyuşturucu maddelerin sevkiyat güzergahı ve şüphelilerin bağlantılarına yönelik incelemeler sürüyor.
Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.