Ankara'da narkotik operasyonu: 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

Ankara'da İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çankaya ve Etimesgut'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınırken 6 kilo 660 gram metamfetamin ile 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin ele geçirildi.