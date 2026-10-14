Özgür Özel'in, "CHP Grup Başkanı" sıfatını kullanarak Yeni Parti kurulmadan 1 gün önce CHP'nin kasasında yer alan milyonlarca liralık kaynağı usulsüz yollarla çıkarmasına tepkiler büyüyor. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, ortaya çıkan tablonun büyük bir skandal olduğunu vurgulayarak, "Bana göre bu olay fon krizinden farksız bir soygun." dedi.

Yeni Parti kurulmadan bir gün önce "CHP Grup Başkanı Özgür Özel" imzasıyla Türkiye İş Bankası Akay Şubesi Müdürlüğüne gönderilen belge muhalefeti karıştırdı. Yazıda, CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerine 57 bin TL iade ödemesi yapılması isteniyor.

Özel'in, acil işler için vekillerden toplanan ıslak imzaları habersiz kullanarak CHP'ye ait 5 milyon lirayı aşkın parayı bağış adı altında Yeni Parti'ye aktardığı iddia ediliyor. Sabah gazetesinden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, ortaya çıkan tablonun büyük bir skandal olduğunu vurgulayarak, "Bana göre bu olay fon krizinden farksız bir soygun." yorumunu yaptı.

"BİR PLAN KURULMUŞ"

Sevigen, "Önceden belli hazırlıkları yaparak bir plan kurulmuş gözüküyor. Grup başkanı, genel başkandan izinsiz böyle bir adım atamaz. Bu vahim bir durumdur." diye konuştu.

Mehmet Sevigen, "Böyle bir anlayış olabilir mi? Partinin tüzel kişiliğine ait bir paraya el sürmeye cesaret edebilir misiniz? Yeni Parti'ye geçen arkadaşlara bakıyoruz, zaten büyük bir kısmı CHP'li değil." ifadelerini kullandı.