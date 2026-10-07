İstanbul'un Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu madde ile 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekiplerinin desteğiyle Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Buna göre, Büyükçekmece'de seyir hâlindeki bir tıra yönelik gerçekleştirilen polis baskınında 84 kilo 700 gram skunk ele geçirilirken, operasyon sırasında 1 şüpheli yakalandı. Eyüpsultan'da otoparkta bir araç ve ikamete yönelik gerçekleştirilen bir başka operasyonda 9 kilo 600 gram skunk, 1 hassas terazi, 1 vakum cihazı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 170 dolar ve 5 bin 300 avro ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlının yakalandığı açıklandı.

Başakşehir'de iki araca yönelik gerçekleştirilen baskında ise 11 kilo 650 gram takoz esrar, 2 kilo 100 gram kokain, 70 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hap, 50 kilo 550 gram kimyasal katkı maddesi ve 255 bin boş kapsül ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Son 24 saat içerisinde birbirinden bağımsız 3 ayrı operasyonda toplam 108 kilo 120 gram uyuşturucu madde ile 110 bin 550 sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.