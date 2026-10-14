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Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve kuzeyli rüzgâr beklenirken Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışın çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı hava durumu raporunda İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarın etkili olması beklenirken Antalya ve Muğla çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

METEOROLOJİDEN 18 İLE UYARI! İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

(MGM)(MGM)

GÖKYÜZÜ KARARIYOR: 18 İLDE ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı MeteoUyarı haritasında Marmara ve Ege hattı adeta renkten renge büründü. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Yağışlar sıradan bir geçiş şeklinde kalmayacak, özellikle yurdun batısında hayatı olumsuz etkileyebilecek şiddette gerçekleşecek.

MGM hava tahmin uzmanları, 3 kent için turuncu, aralarında megakentin de bulunduğu 15 kent içinse sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı bölge halkının gün boyu tedbiri elden bırakmamasını istiyor.

Meteorolojik Uyarı
Turuncu Kod
Tehlikeli
UYARI VERİLEN İLLER
KocaeliSakaryaYalova
BEKLENEN HADİSELER\
Şiddetli sağanak yağış, gök gürültüsü ve fırtına
Meteorolojik Uyarı
Sarı Kod
Az Tehlikeli
UYARI VERİLEN İLLER
İstanbul Balıkesir Bursa
Çanakkale
EdirneKırklareli Tekirdağ
İzmir
Aydın ManisaMuğlaDenizli BurdurIspartaAntalya
BEKLENEN HADİSELER
Kuvvetli yağış, şimşek aktivitesi, kuzeyli/güneyli fırtına

(A Haber)(A Haber)

İSTANBUL'DA BAZI İLÇELERDE YAĞIŞ DAHA KUVVETLİ OLACAK

Türkiye genelinde etkisini artıran sağanak yağışlar, İstanbul'da da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, kentte yağışın özellikle Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde ve Anadolu Yakası'nın kuzeyinde yoğunlaşacağını söyledi.

Tek, İstanbul'daki son duruma ilişkin, "Özellikle Büyükçekmece, Avcılar ve Çatalca civarında, Anadolu Yakası'nda da Beykoz'da yoğun bir şekilde yağış bulunuyor" ifadelerini kullandı. Uzman isme göre Avrupa Yakası'nın iç ve kuzey kesimleri de yağışın daha fazla görülebileceği bölgeler arasında yer alıyor.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 1

İSTANBUL'DA YAĞIŞ MİKTARI 100 KİLOGRAMA YAKLAŞABİLİR

İstanbul için yapılan değerlendirmelerde yağışın miktarı da dikkat çekti. Adil Tek, kentte gün içerisinde metrekareye yaklaşık 40 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceğini belirtti.

Bu miktar, özellikle kısa sürede yoğun yağış alan bölgelerde su birikmesi ve ulaşımda aksamalar açısından önem taşıyor. Alt geçitlerde biriken sular sürücüler için risk oluşturabilirken, yağışın kuvvetli olduğu güzergahlarda görüş mesafesi de azalabilir.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 2

YAĞIŞLI HAVA NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışlı sistemin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, yurdun farklı bölgelerinde de etkisini sürdüreceğini ifade etti. Marmara Bölgesi'nde yağışların özellikle bugün daha yoğun olacağını belirten Tek, İstanbul'da yağışlı havanın pazar gününe kadar devam edebileceğini söyledi. İlerleyen günlerde yağışların sürmesi ancak bugünkü kadar yoğun olmaması bekleniyor.

Tek, genel görünümü değerlendirirken "Yağışlar hafta sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı. Pazar gününden sonra ise yağışların azalabileceğini, önümüzdeki hafta havanın görece daha sakin seyredeceğini belirtti. Bununla birlikte ilerleyen dönemde yeni yağışlı sistemlerin de gündeme gelebileceğini kaydetti.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 3

ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA DA YAĞIŞ ETKİLİ

İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı hava etkisini gösteriyor. Ankara başta olmak üzere bölgedeki birçok noktada parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte sağanak geçişleri bekleniyor.

Adil Tek, bölgenin genelinde yağışların hafta sonuna kadar devam edebileceğini ifade etti. Hava sıcaklıklarının da bölgelere göre değişiklik göstereceğini belirten uzman isim, özellikle ilerleyen günlerde hava koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 4

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI: ALT GEÇİTLERE DİKKAT

Kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olduğu günlerde sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde yağış nedeniyle görüş mesafesi azalabilir, yollar kayganlaşabilir ve su birikintileri oluşabilir.

Adil Tek de canlı yayında trafik güvenliğine dikkat çekerek, yağışlı havalarda kaza riskinin arttığını hatırlattı. Alt geçitlerde su birikmesi ihtimaline karşı sürücülerin kontrollü ilerlemesi ve riskli güzergahlarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

(MGM)(MGM)

ANTALYA VE MUĞLA'DA YAĞIŞ DAHA DA KUVVETLENECEK

Meteoroloji raporunda en dikkat çeken uyarılardan biri Antalya ve Muğla çevreleri için yapıldı. Bu iki ilde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında da kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

(A Haber)(A Haber)

Kısa sürede etkisini artırabilecek yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayanların meteorolojik uyarıları dikkate alması önem taşıyor. Yağış sırasında dere yatakları, alt geçitler ve su birikmesi yaşanabilecek güzergahlarda dikkatli hareket edilmeli.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

MARMARA VE KUZEY EGE'DE RÜZGAR HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Yağışın yanı sıra rüzgar da hava durumunun önemli başlıkları arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden esmesini bekliyor. Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde ise güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 80 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor. Bu değer, özellikle açık alanlarda ve rüzgara açık güzergahlarda dikkatli olunmasını gerektiriyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN "ÇAMUR YAĞIŞI" RİSKİ

Meteoroloji raporunda yer alan bir diğer önemli başlık toz taşınımı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiği bildiriliyor. Bu durum hava kalitesinde düşüşe neden olabilir.

Toz taşınımının yağışla aynı döneme denk geldiği yerlerde çamur şeklinde yağış görülebilir. Görüş mesafesinin azalması ve ulaşımda aksamalar da ihtimaller arasında bulunuyor.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 5

TERMOMETRELER İNİŞE GEÇTİ: 5 DERECELİK SOĞUMA KAPIDA

Haftalık tahmin haritalarına bakıldığında, sonbahar serinliğinin adım adım kalıcı hale geldiği görülüyor:

  • İç ve Batı Kesimler: Sıcaklıklar bugünden itibaren 3 ila 5 derece birden azalıyor ve mevsim normallerinin altına geriliyor. İstanbul'da hafta sonuna doğru termometreler gündüz 15 derecelere kadar inecek.
  • Doğu Kesimler: Yağış öncesinde lodosun etkisiyle sıcaklıklarda 1 ila 3 derecelik geçici bir artış gözlenecek.

Haftalık projeksiyona göre cuma gününe kadar Türkiye'nin neredeyse tamamı sağanak yağmurun etki alanında kalacak. Cumartesi gününden itibaren yağışlı hava doğuya doğru kayacak, pazar ve pazartesi günleri ise yurdu yavaş yavaş terk ederek yerini parçalı bulutlu, sakin ama serin bir sonbahar havasına bırakacak.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 6

14 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Bursa

23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Çanakkale

13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

İstanbul

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Kırklareli

13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bilecik dışında yer yer kuvvetli yağış görülebilir.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 7

EGE

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Denizli

17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

İzmir

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Manisa

19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Muğla

17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ege'nin batısında yağışların yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 8

AKDENİZ

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Adana

27°C

Aralıklı sağanak; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve şiddetli yağış

Antalya

27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Burdur

15°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde kuvvetli yağış

Hatay

26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Adana çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı da bekleniyor.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 9

İÇ ANADOLU

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Ankara

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Çankırı

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Eskişehir

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Konya

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına görülebilir.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 10

BATI KARADENİZ

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Bolu

24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak

Düzce

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak; gece yerel kuvvetli yağış

Kastamonu

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak

Zonguldak

22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Düzce çevrelerinde gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli yağış görülebilir.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 11

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Amasya

26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak

Rize

25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun

24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak

Trabzon

26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 12

DOĞU ANADOLU

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Erzurum

17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Kars

19°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak

Malatya

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Van

19°C

Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinden sonra sağanak

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurt geneli sağanağa teslim! Sıcaklıklar 5 derece düşecek: 3 ile turuncu, 15 ile sarı kod uyarısı - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl

Sıcaklık

Beklenen hava durumu

Diyarbakır

25°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak

Mardin

25°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak

Siirt

26°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak

Şanlıurfa

28°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak

Genel tahmin: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ayrıca toz taşınımı görülebilir.

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