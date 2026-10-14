Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı hava durumu raporunda İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarın etkili olması beklenirken Antalya ve Muğla çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

(MGM)

GÖKYÜZÜ KARARIYOR: 18 İLDE ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı MeteoUyarı haritasında Marmara ve Ege hattı adeta renkten renge büründü. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Yağışlar sıradan bir geçiş şeklinde kalmayacak, özellikle yurdun batısında hayatı olumsuz etkileyebilecek şiddette gerçekleşecek.

MGM hava tahmin uzmanları, 3 kent için turuncu, aralarında megakentin de bulunduğu 15 kent içinse sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı bölge halkının gün boyu tedbiri elden bırakmamasını istiyor.