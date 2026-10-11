Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu! 25 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 30 şüpheliden 25’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 8 bin 754 sentetik ecza hapı, 132 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.