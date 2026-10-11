Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu! 25 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 30 şüpheliden 25’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 8 bin 754 sentetik ecza hapı, 132 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Tekirdağ'da narkotik ekiplerinin iki ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Hakimlik karşısına çıkarılan 30 şüpheliden 25'i hakkında tutuklama kararı verildi.
İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ARAMALARDA 8 BİN 754 HAP ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 bin 754 sentetik ecza hapı ve 132 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.