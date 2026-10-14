Türkiye sağanak ve fırtınaya teslim! Birçok ilde eğitime ara verildi
Yurt genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul, Yalova, Kocaeli, Zonguldak il genelinde eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü ara verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Birçok ilde 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İSTANBUL'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA
İstanbul Valiliği il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul'da bulunan yaklaşık 10 üniversitenin bir bölümü eğitime ara verirken, bazıları ise derslerin uzaktan yapılacağını duyurdu.
Buna göre; 15 Ekim Perşembe günü Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul Medipol Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi ise 15 Ekim Perşembe günü eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Türk-Alman Üniversitesi'nde ise 15-16 Ekim tarihlerinde eğitim çevrim içi yapılacak.
YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteoroloji verilerine göre Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklenmesi nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda olabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek açısından; İlimiz genelindeki tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelimiz belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14.10.2026 Çarşamba saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
SAKARYA KARASU'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA
Sakarya'da etkili olması beklenen sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki 1 okulda yarın eğitime ara verildi.
Sakarya genelinde bu gece ve yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak nedeniyle Karasu Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.
KOCAELİ İL GENELİNDE OKULLAR TATİL
Kocaeli'de etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de mesaisi zorunlu olanlar hariç 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
ZONGULDAK'TA EĞTİİME 1 GÜN ARA
Zonguldak'ta bulunan tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.