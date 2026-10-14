Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Birçok ilde 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İSTANBUL'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

İstanbul Valiliği il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul'da bulunan yaklaşık 10 üniversitenin bir bölümü eğitime ara verirken, bazıları ise derslerin uzaktan yapılacağını duyurdu.

Buna göre; 15 Ekim Perşembe günü Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi ise 15 Ekim Perşembe günü eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Türk-Alman Üniversitesi'nde ise 15-16 Ekim tarihlerinde eğitim çevrim içi yapılacak.

YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteoroloji verilerine göre Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklenmesi nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda olabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek açısından; İlimiz genelindeki tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelimiz belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14.10.2026 Çarşamba saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.