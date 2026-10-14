İstanbul'da hava trafiğine fırtına engeli! 43 uçak İstanbul Havalimanı'na inemedi
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanırken 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
Yurt içinde 16 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na, 8 uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, 10 uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, 2 uçak Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na, 2 uçak Çanakkale Havalimanı'na ve 1 uçak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.
Yurt dışında ise 1 uçak Tahran'a, 2 uçak Burgaz'a ve 1 uçak Atina'ya yönlendirildi.
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR YENİDEN DEVAM EDİYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verildi. Kalkışlar ise saat 21.42'de durduruldu.
Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden devam ediyor.