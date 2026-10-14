İstanbul'da hava trafiğine fırtına engeli! 43 uçak İstanbul Havalimanı'na inemedi

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanırken 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki havalimanlarına yönlendirildi.