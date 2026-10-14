İstanbul'da sağanak nedeniyle okullar tatil! 15 Ekim'de eğitime ara verildi

İstanbul Valiliği, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, belirli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı, motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının ise 14 Ekim saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.