İstanbul'da sağanak nedeniyle okullar tatil! 15 Ekim'de eğitime ara verildi
İstanbul Valiliği, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, belirli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı, motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının ise 14 Ekim saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediğini belirten Valilik, yoğun yağışın vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla bir dizi tedbir alındığını açıkladı.
RESMİ VE ÖZEL TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİME ARA
Alınan karar kapsamında, İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi.
KAMUDA KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel, belirtilen tarihte idari izinli sayılacak. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele yönelik izin kararı; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında görev yapan birimlerdeki kadın personeli kapsamayacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler ise meslek grubu ayrımı yapılmaksızın idari izinli olacak.
MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
Valilik, motosiklet ve benzeri iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışının 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu.