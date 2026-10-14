İstanbul’da üniversitelerden peş peşe sağanak kararı! Eğitime ara verenler ve uzaktan eğitime geçenler
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İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların ardından üniversiteler de peş peşe tedbir kararları aldı. Kentte yaklaşık 10 üniversitenin bir bölümü eğitime ara verirken, bazıları ise derslerin uzaktan yapılacağını duyurdu.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okulların ardından üniversitelerden de peş peşe tedbir kararları geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yaklaşık 10 üniversitede yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi.
Son dakika gelişmelerini canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Haktan Uysal, "İstanbul'da bazı üniversitelerde, İstanbul'da okullar yarın tatildi ama bazı üniversitelerden de kararlar var. Malumunuz üniversitelerle ilgili tatil kararlarını üniversiteler kendileri veriyor." ifadelerini kullandı.
15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara veren üniversiteler:
- Marmara Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
15 Ekim Perşembe günü eğitimi çevrim içi sürdürecek üniversiteler:
- İstanbul Medipol Üniversitesi
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
- Üsküdar Üniversitesi
- Beykoz Üniversitesi
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi
15-16 Ekim tarihlerinde eğitimi çevrim içi sürdürecek üniversite:
- Türk-Alman Üniversitesi