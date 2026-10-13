HAZIR KONUTLAR DA ÖNERİLDİ



Bakan Yardımcısı Bulut ise Maltepe'deki vatandaşlara 3 çözüm önerisi sunduklarını belirterek, "Devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik" dedi.



8 Ekim'de kısmen çökme yaşanan Kardeşler Apartmanı'nda enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çöken binada oturan vatandaşların daha önce aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için Yarısı Bizden desteğinden faydalanamadıkları ve riskli binada oturmaya devam ettikleri ortaya çıkmıştı.