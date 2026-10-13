Bakan Kurum Maltepe için tarih verdi! Güvenli konutlar 1 yılda teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından binanın olduğu bölgede TOKİ desteğiyle kentsel dönüşüm başlatıyor. Bakan Murat Kurum, hak sahiplerinin uzlaşması halinde güvenli konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, dün beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Maltepe'de, 8 Ekim'de çökme yaşanan Cevizli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Çöken binanın çevresindeki riskli binaların durumunu yerinde gören Bulut, hak sahibi vatandaşlarla Maltepe Kaymakamlığı'nda toplantı düzenledi.
Hak sahiplerinin talepleri dinleyen Bulut, dileyene Yarısı Bizden desteğinden faydalanarak dönüşüm yapabilme imkanı, dileyene Bakanlığın gözetiminde TOKİ ile planlanacak dönüşümden faydalanma imkanı, dileyene de hazır kentsel dönüşüm konutlarından faydalanabilmeyi kapsayan Bakanlığın 3 çözüm önerisini sundu. Çoğunluğun talebi TOKİ'nin bölgede kentsel dönüşüm yürütmesi yönünde oldu.
"ÇÖKEN BİNANIN OLDUĞU ALANDA TÜM İNCELEMELERİMİZİ YAPIYORUZ"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede TOKİ eliyle kentsel dönüşüm projesinin yürütüleceğini açıkladı. Bakan Kurum mesajında, "Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin. Maltepe'de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HAZIR KONUTLAR DA ÖNERİLDİ
Bakan Yardımcısı Bulut ise Maltepe'deki vatandaşlara 3 çözüm önerisi sunduklarını belirterek, "Devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik" dedi.
8 Ekim'de kısmen çökme yaşanan Kardeşler Apartmanı'nda enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çöken binada oturan vatandaşların daha önce aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için Yarısı Bizden desteğinden faydalanamadıkları ve riskli binada oturmaya devam ettikleri ortaya çıkmıştı.