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2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve 20 yaşındaki Zeynep İnan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Acılı anne ve babanın güçlükle ayakta durduğu törende gözyaşları sel oldu.

2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı 1

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ahmet Muhammed İnan ve Zeynep İnan için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı 2

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı. Cenaze töreninde baba Mustafa İnan ve anne Selma İnan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı 3

Cenaze namazının ardından iki kardeş, dualar eşliğinde Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda kişi katıldı.

2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı 4

AHMET'İN HAYALİ YARIM KALDI
Ahmet Muhammed İnan'ın babasıyla birlikte reklam tabelaları işi yaptığı, Zeynep İnan'ın ise mimarlık bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Ahmet'in kısa süre önce yeni bir otomobil aldığı da belirtildi.

2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı 5

Enkazda hayatını kaybeden Ahmet'in amcası Tevfik İnan, yeğenlerinin cenazeleriyle ilgili yaşadıkları süreci anlattı. Ahmet'in cenazesini daha önce aldıklarını belirten amca İnan, Zeynep'in cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldiğini ifade etti.

2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı 6

"RABBİM ONA BİNMEYİ NASİP ETMEDİ"
22 yaşındaki Ahmet'in hayallerinden bahseden Tevfik İnan, yeğeninin kısa süre önce otomobil aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı 7

"Ahmet'in hayali büyüktü, 22 yaşında bir çocuk. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Rabbim ona binmeyi nasip etmedi. Babası memleketine gitti. Dönüşünde acı haberlerini aldı. Ahmet göçükte kaldı, benim erkeğimdi. Her genç gibi hayalleri vardı."

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