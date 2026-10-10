2 genç yarım kalan hayaller! Maltepe’deki bina faciasında kardeşlere acı veda: Ailenin feryadı yürek yaktı
İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve 20 yaşındaki Zeynep İnan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Acılı anne ve babanın güçlükle ayakta durduğu törende gözyaşları sel oldu.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ahmet Muhammed İnan ve Zeynep İnan için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı. Cenaze töreninde baba Mustafa İnan ve anne Selma İnan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Cenaze namazının ardından iki kardeş, dualar eşliğinde Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda kişi katıldı.
AHMET'İN HAYALİ YARIM KALDI
Ahmet Muhammed İnan'ın babasıyla birlikte reklam tabelaları işi yaptığı, Zeynep İnan'ın ise mimarlık bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Ahmet'in kısa süre önce yeni bir otomobil aldığı da belirtildi.
Enkazda hayatını kaybeden Ahmet'in amcası Tevfik İnan, yeğenlerinin cenazeleriyle ilgili yaşadıkları süreci anlattı. Ahmet'in cenazesini daha önce aldıklarını belirten amca İnan, Zeynep'in cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldiğini ifade etti.