39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 215 şüpheliye işlem, 159 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 159 şüpheli gözaltına alınırken 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği belirlendi. Soruşturmada 23 vatandaşın toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 TL olduğu bildirildi.