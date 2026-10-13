39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 215 şüpheliye işlem, 159 gözaltı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 159 şüpheli gözaltına alınırken 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği belirlendi. Soruşturmada 23 vatandaşın toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 TL olduğu bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yatırım dolandırıcılığına yönelik Ankara merkezli geniş kapsamlı soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı.
6 MİLYAR 656 MİLYON TL'Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri de mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerle bağlantılı 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği tespit edildi.
Soruşturmada 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.
BANKA HESAPLARI, KUYUMCULAR VE KRİPTO VARLIKLAR
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izlediği güzergah da araştırılıyor.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri:
Banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlendi.
Bu tespitler doğrultusunda şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
215 ŞÜPHELİYE 39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mali incelemelerin ardından 215 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.
39 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı.
5 KUYUMCU ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma yalnızca şüphelilerin kişisel hesap hareketleriyle sınırlı kalmadı.
5 kuyumcu şirketinin mali ve ticari kayıtları da incelemeye alındı.
Bakan Gürlek, bu şirketlerin, altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini açıkladı.
BAKAN GÜRLEK: KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz."
Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
"HİÇBİR EL KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"
Bakan Gürlek açıklamasını, "Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır." sözleriyle tamamladı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve mali incelemeler devam ediyor.