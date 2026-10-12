"Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak nasıl ki daha önce Kartal'da yıkılan binada, Kağıthane'de, yine Kartal'ın değişik mahallelerinde, Güngören'de İstanbul'un her ilçesinde yaptığımız dönüşüm projeleri gibi bu projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik."

DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇILDI, HEDEF BİR YIL

Mahallede vatandaşların başvurularını ve taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisi açıldığını belirten Bulut, hangi alternatifle ilerlenileceğinin bu değerlendirmelerin ardından kararlaştırılacağını söyledi:

"Bugünden itibaren burada vatandaşımızı dinleyecek, vatandaşımızın taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Dolayısıyla orada tüm taleplerini iletecekler. Taleplerini aldıktan sonra tekrar değerlendirip bu üç alternatiften hangisiyle yürüyeceğimize kanaat getireceğiz. Ama burada tabii ki devletin desteği hiçbir zaman üzerilerinden eksik olmayacak. En kısa süre içerisinde bir yıl gibi süre içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız."

"BİNANIZDA BİR SIKINTI GÖRÜYORSANIZ İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE BAŞVURUN"

Bakanlık bünyesinde bugüne kadar 1 milyona yakın bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirten Bulut, riskli binaların bildirilmesi çağrısında bulundu:

"Zaten bir risk haritamız var yani öncelikli riskli olan bölgelerle ilgili bölgesel olarak var. Tabii bina bazında da vatandaşlarımıza özellikle şunu rica ediyoruz diyoruz, eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun, gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız, yıkımını gerçekleştirelim ve bizim Yarısı Bizden Kampanyasından faydalanarak ki 1 milyon 875 bin liralık bir rakam. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 yılında bu projeyi hazırlarken İstanbulluları düşündüğü için hazırladı. Bakanımız sürekli bu projenin zaten takibinde, kaynak oluşturmakta büyük gayret sarf ediyor. Süreç bu yılın sonunda bitiyordu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu bir yıl daha uzatıldı."