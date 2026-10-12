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Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi

Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından hak sahiplerine üç seçenek sunulacak: Yarısı Bizden desteği, TOKİ ile dönüşüm veya hazır konut. Çöken binanın çevresinde tahliye edilen 5 apartmanın risk incelemeleri yapılacak. Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, dönüşüm projesini bir yılda hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Maltepe'deki bina faciasının ardından hak sahipleri için dönüşüm planı hazırlanıyor. Vatandaşlara yeni konutları için üç alternatif sunulacak. Kısmen çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binaların bulunduğu bölgede, risk tespitlerinin tamamlanmasının ardından kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilecek.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA VE ÇEVRESİNDE TOKİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda yol haritasının belirleneceğini ve TOKİ ile inşaatları bir yıl içinde yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi - 1

HAK SAHİPLERİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda 8 Ekim'de kısmen çöken 7 katlı bina ile tedbiren tahliye edilen çevredeki apartmanların hak sahipleri, Maltepe Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi - 2

Toplantıda Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp yer aldı. Hak sahiplerinin talepleri dinlendi.

Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi - 3

ÇEVREDEKİ 5 BİNADA RİSK İNCELEMESİ YAPILACAK

Toplantının ardından konuşan Bulut, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Kardeşler Apartmanı'nın yanı sıra çevredeki 5 binanın daha tahliye edildiğini söyleyen Bulut, bu yapılardan karot örnekleri alınacağını açıkladı. Risk tespitleri tamamlandıktan sonra bölgede dönüşüm projesi uygulanacak.

Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi - 4

YENİ KONUT İÇİN ÜÇ ALTERNATİF

Hak sahiplerine sunulacak seçenekler şöyle:

  • Yarısı Bizden desteği: Vatandaşların kampanya desteğinden yararlanarak dönüşümü gerçekleştirmesi.
  • TOKİ ile dönüşüm: Bakanlığın gözetiminde TOKİ ile planlanacak projeden yararlanılması.
  • Hazır konut: Daha önceki kentsel dönüşüm çalışmalarından kalan hazır dairelerin değerlendirilmesi.

Bulut, Maltepe Esenkent'teki hazır konutların da hak sahiplerine önerildiğini söyledi:

"Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak nasıl ki daha önce Kartal'da yıkılan binada, Kağıthane'de, yine Kartal'ın değişik mahallelerinde, Güngören'de İstanbul'un her ilçesinde yaptığımız dönüşüm projeleri gibi bu projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik."

Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi - 5

DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇILDI, HEDEF BİR YIL

Mahallede vatandaşların başvurularını ve taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisi açıldığını belirten Bulut, hangi alternatifle ilerlenileceğinin bu değerlendirmelerin ardından kararlaştırılacağını söyledi:

"Bugünden itibaren burada vatandaşımızı dinleyecek, vatandaşımızın taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Dolayısıyla orada tüm taleplerini iletecekler. Taleplerini aldıktan sonra tekrar değerlendirip bu üç alternatiften hangisiyle yürüyeceğimize kanaat getireceğiz. Ama burada tabii ki devletin desteği hiçbir zaman üzerilerinden eksik olmayacak. En kısa süre içerisinde bir yıl gibi süre içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız."

"BİNANIZDA BİR SIKINTI GÖRÜYORSANIZ İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE BAŞVURUN"

Bakanlık bünyesinde bugüne kadar 1 milyona yakın bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirten Bulut, riskli binaların bildirilmesi çağrısında bulundu:

"Zaten bir risk haritamız var yani öncelikli riskli olan bölgelerle ilgili bölgesel olarak var. Tabii bina bazında da vatandaşlarımıza özellikle şunu rica ediyoruz diyoruz, eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun, gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız, yıkımını gerçekleştirelim ve bizim Yarısı Bizden Kampanyasından faydalanarak ki 1 milyon 875 bin liralık bir rakam. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 yılında bu projeyi hazırlarken İstanbulluları düşündüğü için hazırladı. Bakanımız sürekli bu projenin zaten takibinde, kaynak oluşturmakta büyük gayret sarf ediyor. Süreç bu yılın sonunda bitiyordu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu bir yıl daha uzatıldı."

Maltepe'de çöken bina için dönüşüm planı hazırlanıyor! TOKİ ile bir yılda dönüşüm hedefi - 6

KISMİ ÇÖKMEDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

8 Ekim'de Kardeşler Apartmanı'nda meydana gelen kısmi çökmenin ardından enkazdan 9 kişi çıkarılmıştı.

Olayda 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede hayatını kaybetmişti.

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