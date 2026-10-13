Tugay, bu bağlantının toplu ulaşımda devrim yaratacağını ifade etti. Projenin, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

İKİNCİ ÇEVRE YOLU İÇİN SÖZ ALDIĞINI SÖYLEDİ

İzmir için planlanan ulaşım yatırımları arasında ikinci çevre yolu da bulunuyor. Tugay, projenin başlaması için söz aldığını belirtti.

Kent için başka projeler de hazırladıklarını söyleyen Tugay, "İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var." dedi.