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İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor

İzmir’de Karşıyaka ile Konak’ı Körfez’in altından bağlayacak demiryolu tüp geçidi için hazırlık yapılıyor. Cemil Tugay, hattın Üçyol’a bağlanmasıyla Mavişehir’den Gaziemir’e kesintisiz metro ulaşımı hedeflediklerini söyledi. İkinci çevre yolu, İZBAN’a yeni trenler ve opera binasının tamamlanması da planlanan çalışmalar arasında.

İzmir'in iki yakasını denizin altından birleştirecek demiryolu tüp geçidi planlanıyor. Hedef, Mavişehir'den Gaziemir'e kesintisiz metro ulaşımı sağlamak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka-Konak arasındaki proje için hazırlık yaptıklarını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini söyledi.

İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor - 1

KÖRFEZ'İN ALTINDAN KARŞIYAKA-KONAK BAĞLANTISI

AK Parti'ye geçen Tugay, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından tüp geçit projesini Bakan Uraloğlu'na anlattığını belirtti.

İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor - 2

Tugay, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak. Sayın Bakanımızla Körfez'in altından geçecek demiryolu projesini konuştuk. Kendisi de projeye oldukça olumlu yaklaştı"

İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor - 3

MAVİŞEHİR'DEN GAZİEMİR'E KESİNTİSİZ METRO HEDEFİ

Planlanan hattın Üçyol'a bağlanmasıyla Mavişehir ile Gaziemir arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlanması hedefleniyor.

Tugay, bu bağlantının toplu ulaşımda devrim yaratacağını ifade etti. Projenin, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor - 4

İKİNCİ ÇEVRE YOLU İÇİN SÖZ ALDIĞINI SÖYLEDİ

İzmir için planlanan ulaşım yatırımları arasında ikinci çevre yolu da bulunuyor. Tugay, projenin başlaması için söz aldığını belirtti.

Kent için başka projeler de hazırladıklarını söyleyen Tugay, "İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var." dedi.

İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor - 5

OPERA BİNASI, KÖRFEZ TEMİZLİĞİ VE İZBAN'A YENİ TRENLER

Sabah'ın haberine göre, Tugay, merkezi hükümetle iş birliği kapsamında yürütülmesi planlanan diğer çalışmaları şöyle sıraladı:

İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor - 6

"Opera binası için yakında ihaleye çıkılacak, bu süreç merkezi hükümetle tam uyum içinde hızlanacak. Körfez temizliği, yeni spor ve kültür tesisleri, Basmane'nin revizyonu, İZBAN'A yeni trenlerin alınması diğer projelerimiz"

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