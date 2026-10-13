İzmir'de AK Parti devrimi! Karşıyaka ile Konak arasına tüp geçit geliyor
İzmir’de Karşıyaka ile Konak’ı Körfez’in altından bağlayacak demiryolu tüp geçidi için hazırlık yapılıyor. Cemil Tugay, hattın Üçyol’a bağlanmasıyla Mavişehir’den Gaziemir’e kesintisiz metro ulaşımı hedeflediklerini söyledi. İkinci çevre yolu, İZBAN’a yeni trenler ve opera binasının tamamlanması da planlanan çalışmalar arasında.
İzmir'in iki yakasını denizin altından birleştirecek demiryolu tüp geçidi planlanıyor. Hedef, Mavişehir'den Gaziemir'e kesintisiz metro ulaşımı sağlamak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka-Konak arasındaki proje için hazırlık yaptıklarını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini söyledi.
KÖRFEZ'İN ALTINDAN KARŞIYAKA-KONAK BAĞLANTISI
AK Parti'ye geçen Tugay, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından tüp geçit projesini Bakan Uraloğlu'na anlattığını belirtti.
Tugay, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak. Sayın Bakanımızla Körfez'in altından geçecek demiryolu projesini konuştuk. Kendisi de projeye oldukça olumlu yaklaştı"