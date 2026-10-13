Sağlık Bakanlığı, gençleri bağımlılıktan korumak için Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi'ni getiriyor. Tiryakilerin merakla beklediği sigara satışında kimlik doğrulama uygulaması nasıl çalışacak ve kişisel bilgiler nasıl korunacak? İşte sigara satışında kimlik doğrulama uygulamasının tüm detayları.

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı, sağlık alanında köklü değişiklikler içeren yeni bir yasa teklifi taslağı üzerinde çalışıyor. Yoğun şekilde yürütülen çalışmalarda, sigara satışında inisiyatifi bitirecek, "Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi" getiriliyor. Elektronik doğrulama modelinin, sigara tedarikinin en yoğun olduğu market ve büfe gibi tüm fiziksel satış alanlarında zorunlu kılınması planlanıyor. Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi şöyle çalışacak:

Türkiye'de tütün her yıl 100 bin ölüme neden oluyor. (Fotoğraf: AA) Dijital altyapı: Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek. QR kod okutma: Sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak. T.C. kimlik numarası eşleşmesi: Sistem, arka planda güvenli bir yazılımla alıcının yalnızca T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulama yapacak. Anlık tespit: Yapılan bu eşleşmeyle kişinin yasal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek.

Sigara, kalp krizi ve inme riskini 2 ila 4 kat artırıyor. (Fotoğraf: AA) KİŞİSEL VERİLER BÖYLE KORUNACAK Sıfır bilgi aktarımı: Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek. Sadece onay ekranı: Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırına uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek. Gizlilik güvencesi: Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.