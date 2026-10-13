İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP-C’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçıların ifadeleri doğrultusunda geçmişteki pek çok eylem aydınlatılırken, çok sayıda kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, İ.K. ve E.Ç'nin etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı.

İ.K'nin beyanlarında yer alan Sultangazi'de 31 Mart 2016'da TOMA aracına molotoflu saldırı, 1 Mayıs 2016'da polis araçlarına molotof atılması ve Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş edilmesi, yine 2016'da Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kulübenin yakılması ile 6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerini gerçekleştiren ve talimatları veren, 2019'da da AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunu kurşunlayan ve talimatları veren toplam 50 zanlı tespit edildi.

Şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 21 olmak üzere, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı. Firari şüphelileri arama çalışması sürüyor.

OPERASYONUN DETAYLARI A HABER'DE

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen DHKP-C soruşturmaları kapsamında sabah saatlerinde büyük bir operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (Tem) Şube ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 21 adrese operasyon düzenlendiğini belirten Mercan, "Operasyon kapsamında 50 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken bulunduğumuz dakika itibarıyla 18 kişi gözaltına alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Operasyonun sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Mercan, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi" sözleriyle aktardı.

ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFLARI ÇÖZÜM GETİRDİ

Yürütülen soruşturmanın detaylarına değinen Mercan, geçtiğimiz günlerde silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla cezaevine giren iki ismin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını söyledi. Bu kişilerin ifadelerinin operasyonun miladı olduğunu belirten Mercan, "Geçtiğimiz günlerde yine silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla cezaevine giren iki isim var. Bu iki ismin etkin pişmanlık ifadelerinden faydalanılarak bu operasyon gerçekleştirildi" dedi.

ESKİ EYLEMLER BİR BİR DEŞİFRE OLDU

İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda geçmişte işlenen pek çok karanlık eylemin aydınlatıldığını söyleyen Mercan, 2016 ve 2019 yılları arasındaki saldırıların dosyalarının yeniden açıldığını belirtti. Mercan, "31 Mart 2016 tarihinde Sultangazi ilçesinde Toma aracına molotoflu saldırı eyleminde 1 Mayıs 2016 tarihinde Sultangazi ilçesinde gerçekleşen polis araçlarına molotoflu saldırı ve Gazi Polis Merkezine silahlı ateş açma eyleminde..." şeklinde geçmişteki olayları sıraladı.

Saldırıların bunlarla sınırlı olmadığını ifade eden Mercan, "2016 yılı içerisinde Sultangazi ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kulübenin yakılma eyleminde, 2017 tarihinde Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne şube müdürlüğü karşısına atılan bomba süsü verilmiş pankart eylemi olmak üzere 4 adet faili meçhul olayı gerçekleştiren ve talimatları veren şahıslar ve 2019 yılında AK Parti Sultangazi Seçim Bürosunun kurşunlanması ile ilgili olarak ifadeler verilmiş" sözleriyle aktardı.

50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın kapsamı hakkında bilgi veren Mercan, toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Durumu detaylandıran Mercan, "Şüphelilerden 11 şahsın cezaevinde olduğu, 20 şahsın ise yurt dışında olduğu tespit edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerindeki baskınlarda 18 kişinin yakalandığını yineleyen Mercan, "Operasyon kapsamında biraz önce de belirttiğim gibi 18 kişi gözaltına alınmış durumda" dedi.

Soruşturma kapsamında belediye ihalelerinden otopark kiralamalarına, imar ruhsat işlemlerinden yemek alımlarına kadar detaylı bir incelemenin yürütüldüğü, şüphelilerin hukuki durumlarının yargı mercilerince yakından takip edildiği bildirildi.