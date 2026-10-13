2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli'deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı masalar oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilerin, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara başlangıçta turizm danışmanlığı yapacaklarının söylendiği öne sürüldü. Çalışanların telefonlarının girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla işe giriş ve ayrılış süreçlerinde "yalan makinesi" testine tabi tutuldukları aktarıldı.