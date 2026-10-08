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Borsadan kazanç vaadiyle dolandırıcılık! 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Borsadan kazanç vaadiyle dolandırıcılık! 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mersin’de internet üzerinden tanıştıkları 3 kişiyi, borsa hesabı açarak kazanç sağlama vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, mağdurların kimlik bilgileri kullanılarak adlarına banka hesapları açıldığı belirlendi.

4 Ekim'de Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.K., Y.E.E. ve E.T., internet üzerinden tanıştıkları kişilerin kendilerine borsa hesapları açarak para kazanabilecekleri vaadinde bulunduğunu, 30 Eylül 2026 tarihinde de Yozgat'tan Mersin'e geldiklerini ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

3 KİŞİ ÜZERİNDEN BANKADA HESAP AÇILDI

Şikayetçi 3 kişi, polise verdikleri beyanda ayrıca bu süreçte kimlik bilgilerinin şüpheliler tarafından alındığını ve adlarına banka hesapları açıldığını aktardı.

6 ŞÜPHELİ'DEN 5'İ TUTUKLANDI

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada kimlikleri belirlenen şüpheliler M.S., M.C.B., T.K., H.Ö., Ş.P. ve A.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

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