Adliye koridorlarındaki dev dolandırıcılık tezgahı çöktü: Sahte unvanlı Sadık Kükrer yakalanıp tutuklandı

İstanbul Çağlayan Adliyesi koridorlarında takım elbiseyle boy gösterip kendisini yüksek yargı mensuplarının yakın dostu olarak tanıtan ve dava taraflarıyla kirli pazarlıklar yürüten Sadık Kükrer’in kirli oyunu bozuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunun yürüttüğü titiz operasyonla kıskıvrak yakalanan şüphelinin, sahte unvanlı kartvizitlerle vatandaşları ağa düşürdüğü tespit edildi.