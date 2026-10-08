Adliye koridorlarındaki dev dolandırıcılık tezgahı çöktü: Sahte unvanlı Sadık Kükrer yakalanıp tutuklandı
İstanbul Çağlayan Adliyesi koridorlarında takım elbiseyle boy gösterip kendisini yüksek yargı mensuplarının yakın dostu olarak tanıtan ve dava taraflarıyla kirli pazarlıklar yürüten Sadık Kükrer’in kirli oyunu bozuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunun yürüttüğü titiz operasyonla kıskıvrak yakalanan şüphelinin, sahte unvanlı kartvizitlerle vatandaşları ağa düşürdüğü tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söylediği ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla adliye içerisinde pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer tutuklandı.
Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer'in, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" unvanını kullandığı görüldü.
Şüphelinin, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.
Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.