Şirkette "Daniel" lakabıyla görev yapan denetçi Doğukan Dal'ın, işe yeni başlayan personelin cep telefonlarına el koyduğu ve çalışanları zorla yalan makinesine bağladığı belirtildi. Dal'ın çalışanlara " Polis ile iş birliğin var mı?", "Polis tanıdığın var mı?" ve "Ajanlık yapıyor musun?" gibi sorular yönelterek sorguladığı aktarıldı.

Şüpheliler, yalan makinesine bağlanarak “Polis ile iş birliğin var mı?”, “Polis tanıdığın var mı?” ve “Ajanlık yapıyor musun?” gibi sorular yöneltildiği iddia edildi. (Foto: Sabah)

O anlara ilişkin insanların bağlı oldukları makinelerin çalışmaya hazır haldeyken kayıt altına alınmış görüntüleri ortaya çıktı.



"FAZLA MERAK CANA ZARARDIR"

Sabah'ın haberine göre Doğaner ifadesinde, şirketin patronlarından Ümit Bolat'ın (Richard) belinde sürekli silah taşıdığı iddia edildi. Şirketin para kaynaklarını ve organizasyon yapısını sorgulayan çalışanların ise Bolat tarafından, "Benim İsrail mafyalarım var, elim kolum uzundur, fazla merak cana zarardır" sözleriyle tehdit edildiği öne sürüldü.

Doğaner, Bolat'ın kendisini 4 yaşındaki kızı üzerinden açıkça tehdit ettiğini belirtti. Verilen bir diğer ifadede ise Talento şirketinin sahibi Arif isimli kişinin kendisini MİT ajanı olarak tanıttığı ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı FOREX dolandırıcılığı ağına yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye'de 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.

Operasyonda toplam 213 şüpheli gözaltına alındı; 133 kişi tutuklama, 56 kişi ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. 24 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu; 80 araç ve 12 mülk hakkında da el koyma kararı uygulandı.