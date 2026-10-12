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Mersin'de minibüs uçuruma devrildi: 17 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Mersin'de minibüs uçuruma devrildi: 17 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alana devrilen yolcu minibüsündeki 17 kişi yaralandı.

H.U.'nun kullandığı minibüs, sağanağın etkili olduğu D-400 kara yolunun Akdere mevkisinde uçurumdaki ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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