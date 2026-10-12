Mersin'de minibüs uçuruma devrildi: 17 yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alana devrilen yolcu minibüsündeki 17 kişi yaralandı.
H.U.'nun kullandığı minibüs, sağanağın etkili olduğu D-400 kara yolunun Akdere mevkisinde uçurumdaki ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.