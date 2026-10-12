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Düzce'de köy yolunda feci kaza: Kontrolden çıkan römork devrildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Düzce'de köy yolunda feci kaza: Kontrolden çıkan römork devrildi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde köy yolunda ilerleyen traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan 11 kişi asfalt yola savrularak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Römorkta bulunanlar kazanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

Düzce'de köy yolunda feci kaza: Kontrolden çıkan römork devrildi - 1

KÖY YOLUNDA RÖMORK DEVRİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör kontrolden çıktı.

Traktörün, içerisinde 11 kişinin bulunduğu römorku asfalt yolda devrildi.

RÖMORKTAKİ 11 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Devrilen römorktaki 11 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Düzce'de köy yolunda feci kaza: Kontrolden çıkan römork devrildi - 2

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan 11 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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