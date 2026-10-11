Artvin'de cenaze dönüşü kaza: 2 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde yürekleri burkan bir trafik kazası meydana geldi. Borçka ilçesindeki cenaze töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kaza, Hopa ilçesinin Yoldere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Borçka'daki cenaze töreninden dönen Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı'nın bulunduğu 53 HA 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı, ilk müdahalelerinin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.