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Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi! Yaralılar var

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi! Yaralılar var

Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre kazada 5 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta yolu üzerindeki Aksu'ya bağlı Topallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki 5 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. (Fotoğraf: DHA)Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. (Fotoğraf: DHA)

Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 5 YARALI

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