Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi! Yaralılar var
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre kazada 5 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta yolu üzerindeki Aksu'ya bağlı Topallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki 5 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.